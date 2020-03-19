Опубликован полный список рейсов в Россию с зараженными коронавирусом

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал полный список рейсов, которыми летали заболевшие COVID-19 пассажиры.

В перечень входят авиарейсы, выполненные с середины февраля 2020 года. В список попали рейсы из Милана, Мюнхена, Кишинева, Вероны, Бергамо, Рима, Будапешта, Брюсселя, Парижа и других городов. Ознакомиться с полным списком рейсов можно на официальной странице штаба в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметили в штабе, список постоянно пополняется в соответствии с полученными данными. Пассажирам указанных рейсов необходимо позвонить в скорую помощь для вызова на дом врача, который возьмет анализы и проведет осмотр.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199 человек. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Почти по всей России введен режим повышенной готовности. На режим перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. Также он введен в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Единственным объектом, где не действует режим, считается Ингушетия.

Режим повышенный готовности предполагает целый ряд мер по профилактике распространения коронавируса. В частности, предусматриваются ограничительные меры на массовые мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от поездок за границу, работодателям поручено не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.

