31 декабря 2025, 09:01

Турэксперт Васильева рассказала, куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы

Скафандры, снегоходы и музеи: куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы

В этом году россияне будут отдыхать с 31 декабря по 11 января – практически еще один отпуск. Отличный повод сменить картинку и перезагрузиться, даже если нет возможности уехать в полноценное большое путешествие. Турэксперт Екатерина Васильева поделилась идеями, куда можно прокатиться на праздниках недалеко от Москвы и чем там заняться.

Тула

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимняя Тула – симпатичная и по-новогоднему уютная. Там стоит прогуляться по Тульскому Кремлю (комплексный билет – 450 рублей), зайти в музей самоваров (билет – 400 рублей) и купить всем друзьям пряники в качестве сувенира.

Окрестности Тулы не менее интересны. В первую очередь это Ясная Поляна, где Лев Толстой написал "Анну Каренину" и "Войну и мир" (билет с экскурсией – 650 рублей). До 15 февраля там проходит фотовыставка "Новый год на старых улицах" (билет – 150 рублей, до конца 2025-го – бесплатно), а 30 декабря здесь покажут киноверсию балета "Щелкунчик" из Большого театра (билет – 650 рублей).

Неподалеку от Тулы находится еще одно любопытное и живописное место – усадьба Поленово на берегу Оки, где жил и творил художник Василий Поленов (билет – 450 рублей).

Как добраться и сколько стоит: на электричке или поезде с Курского вокзала, в пути – от 2 до 3,5 часа, стоимость билетов – от 753 рублей в одну сторону. Номер на двоих в отеле на новогодних праздниках – в среднем от 3 000 рублей в сутки.

Калуга

Фото: depositphotos/olga_simonova_ph

Главная калужская достопримечательность – огромный музей истории космонавтики имени Константина Циолковского. Здесь можно провести целый день: в музее тысячи экспонатов, связанных с исследованиями космоса – макеты ракет, скафандры, личные вещи космонавтов, симулятор стыковки и другие мультимедийные развлечения, а также собственный планетарий. Входной билет в музей – 500 рублей, комплексный билет (включает мультимедийные комплексы) – 850 рублей.

После дня прогулок можно расслабиться в банном комплексе: например, в одном из них есть открытый бассейн с подогревом и 12 бань и саун, включая можжевеловую, грязевую, травяную и другие. Стоимость разового посещения – от 500 рублей в час или от 1 800 рублей на весь день.

Как добраться и сколько стоит: на электричке или поезде, в пути 2–3 часа, билеты – от 736 рублей в одну сторону. Номер на двоих в отеле на новогодних праздниках – в среднем от 2 500 рублей в сутки.

Валдай

Фото: 123RF.com/keleny

На Валдай едут отдыхать от города и шума: гулять по Валдайскому национальному парку, кататься на лыжах или снегоходах (некоторые коттеджи и отели предлагают прокат), париться в бане и рыбачить. Если захочется посмотреть на что-то, помимо снежной глади озера, можно прогуляться по Иверскому монастырю (примерно 10 километров от города). С детьми стоит посетить "Поляну сказок" – это благоустроенная зона на берегу озера с детскими площадками и арт-объектами, главный из которых – колокол, который по вечерам красиво подсвечивается.

Как добраться и сколько стоит: на поезде с Ленинградского вокзала, в пути – около 6 часов, стоимость билетов – от 1 400 рублей в одну сторону с пассажира. Номер на двоих на базе отдыха или в гостевом доме обойдется примерно от 3 500 рублей в сутки на новогодних праздниках.

Серпухов

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Александр Гращенков

Этот красивый древнерусский город расположен совсем недалеко от Москвы. Здесь понравится любителям архитектуры и истории: сохранилось множество храмов и церквей, два монастыря, а вот от Кремля остались только руины. Начинать прогулку лучше с Соборной горы – с нее открывается панорама на город, и можно прямо на месте наметить желаемый маршрут.

Местный историко-художественный музей искусствоведы называют "Малой Третьяковкой": здесь богатейшая коллекция русского и западно-европейского искусства, включая работы Шишкина, Айвазовского, Рериха и других. Входной билет – 500 рублей, новогодние программы для детей – от 1 100 рублей.

Символ Серпухова – павлин, и в разных его местах встречаются маленькие бронзовые фигурки павлинов. Отличная идея для дружеского или семейного квеста – кто найдет больше.

Как добраться и сколько стоит: на электричке около двух часов, билеты – от 304 рублей в одну сторону. В Серпухове проще снять квартиру или апартаменты, чем отель, а цены в новогодние праздники начинаются от 2 500 рублей за небольшие апартаменты на двоих.

Клин

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Путешествие в Клин стоит начать с музея-заповедника Петра Чайковского – первого в России мемориального музыкального музея. Здесь жил и работал композитор, который написал главный новогодний балет, и к праздникам здесь множество посвященных ему программ, например интерактивная программа "Новогодняя Одиссея Чайковского" с посещением мемориального дома и концертного зала. Входной билет в музей – 650 рублей, но цены на специальные программы в сборных группах нужно уточнять.

Еще одна новогодняя локация в Клину – фабрика елочных игрушек и музей при ней. Там можно посмотреть на елочные игрушки разных лет, как работают мастера-стеклодувы, а также расписать свой собственный стеклянный шар на мастер-классе. Стоимость посещения по 11 января – 1 600 рублей (мастер-класс включен).

Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" – примерно 1,5–2 часа в пути, билет в одну сторону – от 376 рублей (по карте "Тройка" – от 270 рублей). Номер на двоих в отеле в новогодние праздники – в среднем от 3 200 рублей.

Васильева Екатерина

