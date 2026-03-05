Форма поиска по сайту

05 марта, 21:59

Режиссера Питера Джексона наградят "Золотой пальмовой ветвью" на Каннском фестивале

Фото: legion-media.com/Fred Duval

Новозеландский кинорежиссер Питер Джексон, снявший кинотрилогию "Властелин Колец", будет удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" на 79-м Каннском кинофестивале, говорится в сообщении организаторов киносмотра.

Сам режиссер признался, что для него такое признание имеет особое значение. По словам 64-летнего Джексона, награждение в Каннах станет одним из "величайших" событий в его профессиональной жизни.

Организаторы фестиваля напомнили, что первые кадры фильма "Властелин колец: братство кольца" (2001) были показаны именно в Каннах за несколько месяцев до премьеры. Именно эта работа и принесла режиссеру известность.

Будущий лауреат родился в городе Пукеруа-Бей неподалеку от столицы Новой Зеландии Веллингтона. Именно там он сделал свои первые шаги в кино, сняв дебютный фильм "Инопланетное рагу" (1987). За годы работы Джексон создал более десятка фильмов. В последние годы режиссер уделяет больше внимания документальным проектам.

Ранее стало известно, что жюри 79-го Каннского кинофестиваля возглавит корейский кинорежиссер Пак Чхан Ук. В сообщении организаторов киносмотра отмечалось, что это будет первый подобный случай для корейского кино. Они отметили деятеля культуры за глубину его фильмов и "смелость сценариев и стиля".

