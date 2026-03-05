РКН предупредил о мошеннической рассылке писем от "сотрудника территориального управления"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники рассылают письма якобы от действующего сотрудника территориального управления Роскомнадзора по Республике Башкирии, сообщает ТАСС со ссылкой на РКН.

Неизвестные отправляют сообщения с электронного адреса aprbbashkortostankanc@mail.ru в госорганы Башкирии. В них содержатся заведомо ложные сведения от аппарата главы республики, предупредили в Роскомнадзоре.

"В письмах ссылаются на распоряжение главы республики о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном для формирования специализированных инженерно-технических и медицинских групп", – говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что письма, направляемые Роскомнадзором и его территориальными органами, обязательно сопровождаются электронной подписью в формате .sig. Проверить ее подлинность и срок действия можно через портал "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что аферисты в преддверии 8 Марта начали рассылать фишинговые ссылки с предложением купить билеты в театр, кино или музеи по "специальной праздничной цене". Сообщения мошенники отправляют в личные чаты и оставляют ссылки в комментариях под публикациями в мессенджерах.

Кроме того, злоумышленники рассылают письма от имени известных магазинов, сервисов доставки цветов и других компаний. Ссылки в сообщениях ведут на поддельные сайты, копирующие дизайн оригиналов, где пользователей просят ввести персональные данные.