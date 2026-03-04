Форма поиска по сайту

04 марта, 07:58

Безопасность

Россиянок предупредили о мошеннической схеме с билетами в театр к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аферисты в преддверии 8 Марта начали рассылать фишинговые ссылки с предложением купить билеты в театр, кино или музеи по "специальной праздничной цене". Об этом сообщила РИА Новости председатель Совета регионального отделения Ассоциация юристов России в ЛНР Виктория Тютюнникова.

По ее словам, мошенники отправляют сообщения в личные чаты и оставляют ссылки в комментариях под публикациями в мессенджерах. В объявлениях утверждается, что только в праздничный день девушки могут приобрести билеты по значительно сниженной цене.

"Данные сайты являются обманом, и деньги за оплату билетов поступают мошенникам", – предупредила Тютюнникова.

Кроме того, злоумышленники рассылают письма от имени известных магазинов, сервисов доставки цветов и других компаний. Ссылки в сообщениях ведут на поддельные сайты, копирующие дизайн оригиналов, где пользователей просят ввести персональные данные.

Также распространена схема с "выигрышами" в лотереях и акциях к 8 Марта. Для получения приза жертве предлагают перевести небольшую сумму за доставку, оплату налога или "подтверждение личности". После перевода средств связь с организаторами обрывается.

Ранее мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить. Потенциальная жертва получает сообщение с текстом о скрытых подписках и ссылкой, ведущей на поддельный сайт. Для "отмены" пользователя просят авторизоваться или ввести данные карты.

