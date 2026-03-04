Эксперт Леонова: за неприятный запах в квартире грозит штраф до 20 тыс руб

Фото: 123RF.com/andreypopov

Россиянам грозит штраф за неприятный запах в квартире. Об этом РИА Новости заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, запах может появиться из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Например, содержание животного без должного ухода, отсутствие уборки, несвоевременный вынос мусора и другое.

За такое нарушение гражданам грозит штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи, юридическим лицам – от 10 до 20 тысяч рублей, сказала собеседница агентства.

Если запах вызван проживаем питомцев в квартире, то их могут изъять у хозяина путем выкупа, уточнила эксперт. С одной стороны, норма призвана защитить животных, а с другой – права других людей, живущих в многоквартирном доме.

Ранее эксперт Тургной Зокиров напомнил, что россияне могут получить штраф до 5 тысяч рублей за шумную уборку в позднее время. Он подчеркнул, что размер взыскания устанавливается законом субъекта России. При этом 5 тысяч рублей – это максимально допустимая сумма.