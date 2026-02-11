Форма поиска по сайту

11 февраля, 15:28

Общество
Эксперт Бондарь: неудобства от соседских животных можно решить коллективным заявлением

Эксперт рассказал, что делать, если мешают соседские животные

Фото: 123RF.com/zmeika

В случае если большое количество животных в квартире соседей приносит неудобства, можно написать коллективное обращение в управляющую компанию. Об этом RT заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что закон не устанавливает лимита на количество животных в квартире, однако статья 17 Жилищного кодекса обязывает использовать жилье с соблюдением санитарных нормы и прав окружающих.

По словам эксперта, вопрос с неудобствами из-за животных можно попробовать урегулировать мирным путем, объяснив соседям, как мешает их деятельность. Если такой способ окажется безрезультатным, то необходимо написать коллективное обращение с просьбой провести осмотр квартиры с животными и лестничной площадки и составить соответствующий акт.

"Дополнительно указав в заявлении, что существует угроза общедомовому имуществу в случае появления тараканов или постороннего запаха", – добавил специалист.

В случае нарушений санитарных норм можно направить жалобу в Роспотребнадзор, сказал он. По результатам проверки владельцу животных может грозить штраф по статье 6.4 КоАП РФ в размере от 500 до 1 000 рублей.

"В самых сложных ситуациях, если есть доказательства – видео, аудио, акты от УК, имеет смысл обратиться в суд. Суд может обязать соседей устранить нарушения. Главное, действовать вместе с другими жильцами и фиксировать каждое нарушение", – резюмировал Бондарь.

Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил ввести в России налог на выгул собак. По его словам, такая мера поспособствует уменьшению числа бродячих собак. Полученные средства можно будет направлять на строительство и обслуживание площадок для животных, поддержку ветеринарных клиник и проведение профилактических мероприятий против болезней, отметил Попов.

