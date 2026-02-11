Форма поиска по сайту

11 февраля, 16:54

Общество
Эксперт Вихел: в регионах с вирусом Нипах не стоит пить сок финиковой пальмы

Россиянам рассказали, что нельзя употреблять в регионах с вирусом Нипах

Фото: depositphotos/MarinaKuznetsovaBO

В местах, где циркулирует вирус Нипах, не следует пить сок финиковой пальмы, а также есть немытые овощи и фрукты. Об этом в беседе с РИА Новости сказал пресс-секретарь Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах Харальд Вихел.

По его словам, людям, направляющимся в Западную Бенгалию, рекомендуется также не прикасаться к животным, их крови, мокроте и экскрементам. Также стоит быть особенно настороженными к пище со следами укусов, поскольку она тоже может быть заражена.

Вихел посоветовал мыть или готовить овощи и фрукты перед употреблением, а также избегать контакта с инфицированными людьми. Он отметил, что в Нидерландах вируса Нипах нет, так как в стране отсутствуют фруктовые сады, через которые он может попасть в организм человека.

Ранее в Индии из-за Нипаха на домашний карантин отправили около 100 человек. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения вируса как низкий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. Позже в ведомстве сообщили, что случаев завоза болезни на территорию России не было зарегистрировано.

Туристов предупредили о вирусе Нипах в Индии

