Эксперт Пшеничная: вызываемая вирусом Нипах болезнь может быть бессимптомной

Заболевание, вызываемое вирусом Нипах, может протекать бессимптомно, однако подобные формы встречаются редко. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Редко выявляют бессимптомную форму инфекции. Хочу отметить, что этот человек тогда не является источником инфекции, – это крайне редко", – приводит слова Пшеничной ТАСС.

По ее словам, разброс оценок летальности связан как с особенностями выявления, так и с доступностью медпомощи. Чаще всего вспышки происходят в сельских и удаленных районах, в том числе приграничных зонах Индии и Бангладеш.

Эксперт подчеркнула, что этиотропных препаратов против вируса нет. В связи с этим терапия носит преимущественно поддерживающий и патогенетический характер. Риски тяжелого течения болезни выше у людей с сопутствующими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Ранее в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. При этом Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространения вируса как низкий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. По последним данным, в России не зафиксировали ни одного случая завоза. В стране также имеется достаточный запас тест-систем для оперативной лабораторной диагностики Нипах.