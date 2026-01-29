Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 15:31

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Пшеничная: вызываемая вирусом Нипах болезнь может быть бессимптомной

Эксперт рассказала, что вызываемая вирусом Нипах болезнь может протекать бессимптомно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заболевание, вызываемое вирусом Нипах, может протекать бессимптомно, однако подобные формы встречаются редко. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Редко выявляют бессимптомную форму инфекции. Хочу отметить, что этот человек тогда не является источником инфекции, – это крайне редко", – приводит слова Пшеничной ТАСС.

По ее словам, разброс оценок летальности связан как с особенностями выявления, так и с доступностью медпомощи. Чаще всего вспышки происходят в сельских и удаленных районах, в том числе приграничных зонах Индии и Бангладеш.

Эксперт подчеркнула, что этиотропных препаратов против вируса нет. В связи с этим терапия носит преимущественно поддерживающий и патогенетический характер. Риски тяжелого течения болезни выше у людей с сопутствующими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Ранее в Индии около 100 человек отправили на домашний карантин из-за вируса Нипах. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. При этом Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространения вируса как низкий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. По последним данным, в России не зафиксировали ни одного случая завоза. В стране также имеется достаточный запас тест-систем для оперативной лабораторной диагностики Нипах.

Врачи предупредили о высокой опасности вируса Нипах

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика