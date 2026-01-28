Эксперт Малеев: COVID-19 и вирус Нипах нельзя сравнивать из-за разных путей передачи

Фото: depositphotos/angy_ple@hotmail.com

Сравнивать COVID-19 и вирус Нипах некорректно, так как это два совершенно разных вируса. Об этом заявил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, передает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что эти инфекции обладают разными путями передачи, масштабом распространения и показателями летальности.

В частности, вирус Нипах характеризуется высокой летальностью, но его вспышки носят локальный характер. Основной путь заражения – контакт с животными-носителями или зараженными объектами, а также тесное и длительное взаимодействие между людьми.

Ранее СМИ писали, что в Индии из-за вируса Нипах отправили на домашний карантин около 100 человек. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск дальнейшего распространения вируса как низкий. В учреждении пояснили, что Индия обладает потенциалом для сдерживания подобных вспышек.

В Роспотребнадзоре на этом фоне заявили, что случаев завоза болезни в Россию не зафиксировано. Там добавили, что данный вирус не может широко распространиться в стране.