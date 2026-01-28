Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 14:49

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Малеев: COVID-19 и вирус Нипах нельзя сравнивать из-за разных путей передачи

Эксперт объяснил, почему нельзя сравнивать COVID-19 и вирус Нипах

Фото: depositphotos/angy_ple@hotmail.com

Сравнивать COVID-19 и вирус Нипах некорректно, так как это два совершенно разных вируса. Об этом заявил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, передает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что эти инфекции обладают разными путями передачи, масштабом распространения и показателями летальности.

В частности, вирус Нипах характеризуется высокой летальностью, но его вспышки носят локальный характер. Основной путь заражения – контакт с животными-носителями или зараженными объектами, а также тесное и длительное взаимодействие между людьми.

Ранее СМИ писали, что в Индии из-за вируса Нипах отправили на домашний карантин около 100 человек. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск дальнейшего распространения вируса как низкий. В учреждении пояснили, что Индия обладает потенциалом для сдерживания подобных вспышек.

В Роспотребнадзоре на этом фоне заявили, что случаев завоза болезни в Россию не зафиксировано. Там добавили, что данный вирус не может широко распространиться в стране.

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика