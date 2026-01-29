Эксперт Наумова: список приятных дел на вечер поможет снизить стресс при выходе с удаленки

Фото: 123RF.com/vadymvdrobot

Список приятных дел на вечер и грамотная организация рабочего процесса помогут выйти в офис после удаленки без стресса. Об этом Москве 24 рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Ранее исследование одного из рекрутинговых сервисов показало, что каждый третий работающий на удаленке россиянин готов уволиться, если руководство потребует его возвращения в офис.

По мнению психолога, зачастую это связано со страхом возобновления активного взаимодействия с большим количеством людей.





Наталья Наумова психолог, нейропсихолог Когда человек длительное время работает из дома, ему становится сложнее подстраиваться под других. Поэтому мысль о выходе в офис пугает, ведь снова придется быть на виду, активно контактировать и поддерживать коммуникацию с коллегами, справляться с какими-то сложными конфликтными ситуациями. После удаленки это может казаться невыносимым.

Чтобы избежать психологических трудностей, важно подходить к вопросу выхода в офис гибко. Желательно для начала договориться хотя бы о гибридном графике, чтобы плавно адаптироваться к новому режиму, отметила эксперт.

Она добавила, что также важно работать с внутренней мотивацией. Выход на работу с мыслью "меня заставили, вынудили" рискует обернуться проблемами. Сотрудник даже может начать чаще болеть, потому что подсознательно хочет остаться дома, предупредила эксперт.

"Повысить мотивацию способны мысли о плюсах, которые удастся получить при выходе на работу. Например, если придется каждый день приезжать в центр города, то после трудового дня возможно посетить какие-то интересные мероприятия или встретиться в кафе с друзьями. Нелишним будет составить себе список приятных дел на вечера рабочей недели. А еще нужно пообещать себе, что теперь жизнь станет ярче и разнообразнее", – отметила психолог.

Однако, если ничего не помогает и перспектива выйти на работу в офис ужасает, стоит обратиться к психологу, который поможет разобраться в проблеме, заключила Наумова.

