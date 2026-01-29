Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 17:13

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Наумова: список приятных дел на вечер поможет снизить стресс при выходе с удаленки

Психолог рассказала, как снизить стресс при возвращении в офис с удаленки

Фото: 123RF.com/vadymvdrobot

Список приятных дел на вечер и грамотная организация рабочего процесса помогут выйти в офис после удаленки без стресса. Об этом Москве 24 рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Ранее исследование одного из рекрутинговых сервисов показало, что каждый третий работающий на удаленке россиянин готов уволиться, если руководство потребует его возвращения в офис.

По мнению психолога, зачастую это связано со страхом возобновления активного взаимодействия с большим количеством людей.

Когда человек длительное время работает из дома, ему становится сложнее подстраиваться под других. Поэтому мысль о выходе в офис пугает, ведь снова придется быть на виду, активно контактировать и поддерживать коммуникацию с коллегами, справляться с какими-то сложными конфликтными ситуациями. После удаленки это может казаться невыносимым.
Наталья Наумова
психолог, нейропсихолог

Чтобы избежать психологических трудностей, важно подходить к вопросу выхода в офис гибко. Желательно для начала договориться хотя бы о гибридном графике, чтобы плавно адаптироваться к новому режиму, отметила эксперт.

Она добавила, что также важно работать с внутренней мотивацией. Выход на работу с мыслью "меня заставили, вынудили" рискует обернуться проблемами. Сотрудник даже может начать чаще болеть, потому что подсознательно хочет остаться дома, предупредила эксперт.

"Повысить мотивацию способны мысли о плюсах, которые удастся получить при выходе на работу. Например, если придется каждый день приезжать в центр города, то после трудового дня возможно посетить какие-то интересные мероприятия или встретиться в кафе с друзьями. Нелишним будет составить себе список приятных дел на вечера рабочей недели. А еще нужно пообещать себе, что теперь жизнь станет ярче и разнообразнее", – отметила психолог.

Однако, если ничего не помогает и перспектива выйти на работу в офис ужасает, стоит обратиться к психологу, который поможет разобраться в проблеме, заключила Наумова.

Ранее психолог Александр Кичаев рассказал о технике, которая помогает справиться со стрессом. Например, если человек боится выговора, он должен представить эту ситуацию и "заключить в рамку", чтобы получился некий стоп-кадр. Далее необходимо дышать и с каждым выдохом представлять, как из зоны груди уходит напряжение, а стоп-кадр постепенно исчезает.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика