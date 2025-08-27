Психолог Кичаев посоветовал "заключить в рамку" свой источник стресса

Фото: 123RF/imagehitevo

Чтобы избавиться от стресса, необходимо "заключить в рамку" свой источник негативных эмоций, рассказал Москве 24 психолог Александр Кичаев.

Таким образом он прокомментировал результаты исследования, согласно которому 89% россиян признались, что испытывают стресс после работы. При этом 34% респондентов отметили, что находятся в таком состоянии каждый день, еще 21% – несколько раз в неделю, а 9% – пару раз в месяц.

"Стресс – это всегда следствие незавершенных дел или ощущение угрозы, которое появляется на интуитивном уровне. Когда человек не находит решения, тревога усиливается, может перейти в паническую атаку, выгорание, депрессию и другие формы", – пояснил психолог.

Кичаев подчеркнул, что негативные мысли являются вызовом, на который люди порой не могут адекватно отреагировать. Также, по его словам, стресс может скапливаться в определенных частях тела, например в области солнечного сплетения и грудной клетки.

Специалист отметил, что справиться с таким состоянием может помочь техника рамки.

"Для начала нужно определить источник стресса. Например, если человек боится выговора, он должен представить эту ситуацию и "заключить в рамку". То есть получается некий стоп-кадр", – поделился Кичаев.

Далее необходимо дышать и с каждым выдохом представлять, как из зоны груди уходит напряжение, а стоп-кадр постепенно исчезает.

Психолог отметил, что при ежедневном стрессе стоит рассмотреть возможность изменения места работы. По его словам, стресс может возникать при нелюбимом деле, из-за нелюбимого коллектива или начальства, которое создает неприятные ситуации.

Ранее психолог рассказал, почему происходит выгорание на работе. По словам специалиста, от такой проблемы чаще всего страдают люди в возрасте от 25 до 34 лет. В этот период жизни мозг и тело человека работают на пределе возможностей, однако системы самоконтроля и стрессоустойчивости только формируются. Организм не справляется с нагрузкой.