Губернатор Флориды сообщил о возможности предъявления обвинений Мадуро
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Штат Флорида рассматривает возможность предъявления обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом заявил губернатор штата Рон Десантис в эфире телеканала CBS.
"Мы очень серьезно рассматриваем это... именно через офис генерального прокурора можно возбудить дело, потенциально на уровне штата", – отметил он.
Как подчеркнул губернатор, Мадуро был вовлечен в поставки наркотиков, особенно в его штат. По словам Десантиса, президент Венесуэлы также освобождал тюрьмы и направлял заключенных в США через границу.
США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли Мадуро и его жену Силию Флорес. Глава США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.
Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. Мадуро также указал, что продолжает являться главой страны.
МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности оказывать Венесуэле необходимую поддержку, указав, что РФ приветствует усилия страны по защите суверенитета и национальных интересов.
