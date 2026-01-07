Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 января, 14:40

Политика

Губернатор Флориды сообщил о возможности предъявления обвинений Мадуро

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Штат Флорида рассматривает возможность предъявления обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом заявил губернатор штата Рон Десантис в эфире телеканала CBS.

"Мы очень серьезно рассматриваем это... именно через офис генерального прокурора можно возбудить дело, потенциально на уровне штата", – отметил он.

Как подчеркнул губернатор, Мадуро был вовлечен в поставки наркотиков, особенно в его штат. По словам Десантиса, президент Венесуэлы также освобождал тюрьмы и направлял заключенных в США через границу.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли Мадуро и его жену Силию Флорес. Глава США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Во время первого заседания в Нью-Йорке президент Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. Мадуро также указал, что продолжает являться главой страны.

МИД РФ, в свою очередь, заявил о готовности оказывать Венесуэле необходимую поддержку, указав, что РФ приветствует усилия страны по защите суверенитета и национальных интересов.

Новости мира: в Венесуэле объявлен семидневный национальный траур по погибшим

