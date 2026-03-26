Сергунина: открыт прием заявок работников культуры на конкурс "Московские мастера"

Фото: пресс-служба Депкульта

Специалистов культурно-просветительской сферы столицы приглашают на конкурс "Московские мастера". Прием заявок уже открыт и продлится до 12 апреля, его приурочили ко Дню работника культуры. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Конкурс пройдет в три этапа. Участникам предстоит решить практические задачи, презентовать свои проекты и творческие номера", – рассказала Сергунина.

В первом – отборочном – туре претенденты предложат мероприятия и программы в честь государственных праздников.

На втором этапе конкурсанты запишут видеоролик о себе и представят жюри собственные проекты, реализованные в 2025 или 2026 году и имеющие социально значимые результаты. По итогам будет определен список финалистов, которые подготовят и покажут творческие номера в культурном центре "Москвич". Здесь же летом наградят победителей.

В прошлом году первое место занял сотрудник Государственного музея – культурного центра "Интеграция" имени Н. А. Островского Александр Шелякин. Он презентовал конкурс "Семейные традиции Перово". Для родителей и их детей из одноименного района провели интеллектуальные викторины с вопросами о столице, творческие и спортивные соревнования.

Призером стала работник Окружного общественного центра имени Моссовета Анна Грибинчук, представившая фестиваль "Бабье лето" в поселке Акулово. Программа включала мастер-классы и лекции о народных ремеслах, спектакль, выступления инструментальных ансамблей.

Конкурс "Московские мастера" проводится с 1998 года при поддержке правительства Москвы, Московской федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей). Он охватывает разные направления, такие как промышленность, туризм, строительство, ЖКХ, транспорт, культура и другие.

