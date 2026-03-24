Второй музыкальный фестиваль "Солома" пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино"

Музыкальный фестиваль "Солома" уже во второй раз состоится на площадке кинопарка "Москино".

Посетители услышат знакомых артистов и увидят новых талантливых исполнителей, а также смогут поучаствовать в постановочных съемках, экскурсиях, иммерсивных шоу и мастер-классах. Мероприятия будут проходить 27 и 28 июня с 11:00 до 22:00.

История фестиваля началась 11 лет назад. Тогда это были камерные выступления артистов. Сейчас же фестиваль является частью больших важных мероприятий. Основная идея – представить слушателям новые имена и дать возможность новым талантам поделиться своим творчеством с другими. Бессменным организатором является телеканал Москва 24.

В разные годы в фестивале принимали участие такие исполнители и музыкальные группы, как Untone Chernov, Минаева, "Тима ищет свет", Саша де Буряк, Тося Чайкина, "Элли на маковом поле", Flora, Антон Лаврентьев, Zavazalsky, "Обе две", "Комната культуры" и многие другие.

Кроме того, в кинопарке "Москино" 20 и 21 июня пройдет фестиваль "Традиция", посвященный русской культуре и искусству. Основная цель мероприятия – популяризация и сохранение культурной идентичности через искусство. Для гостей фестиваля подготовят свыше 100 концертов, лекций, спектаклей, поэтических перфомансов и мастер-классов.

