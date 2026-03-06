В "Мосбилете" началась продажа билетов на летний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

IV Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет в столице с 6 июня по 5 июля. Продажа билетов уже стартовала на сервисе "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В программе фестиваля – более трех десятков концертов симфонической и камерной музыки, оперные постановки, концерты джазовой и этномузыки с участием мировых звезд сцены", – подчеркнул руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Участниками мероприятия станут Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Николай Луганский, Вадим Репин, Иван Рудин и Надежда Павлова, симфонические оркестры Большого и Мариинского театров, Российский национальный оркестр, Московский государственный симфонический оркестр и другие.

В рамках фестиваля состоится премьера оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера. Постановки можно будет посетить 6 и 7 июня. Исполнителем главной партии станет Иван Гынгазов. Также в опере будут задействованы солисты, которые прошли программу специального проекта зала "Зарядье" OperaCall.

В честь Дня России хор Данилова монастыря организует праздничную программу, а 16 июня к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича зрителям будет доступен концерт Нарека Ахназаряна и Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

19 июня пройдет Третий концерт Сергея Рахманинова. Его исполнят Екатерина Мечетина и Национальный филармонический оркестр России. Кроме того, коллектив выйдет на сцену с сюитой Густава Холста "Планеты".

24 июня Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема и певица Мари Карне исполнят джазовые хиты и песни золотого Голливуда.

Закроет фестиваль концерт под открытым небом в парке.

