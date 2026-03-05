Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 08:21

Культура

"Мосбилет" представил афишу весенних спектаклей Театра Маяковского

Фото: Театр имени Маяковского

Московский академический театр имени Владимира Маяковского представил афишу весенних постановок. В репертуаре – спектакли о взрослении, личном выборе, любви и поиске своего места в жизни, билеты на которые можно приобрести через сервис "Мосбилет". Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

15 марта, 19 апреля и 3 мая состоится спектакль "Человек, который принял жену за шляпу" по историям пациентов нейропсихолога Оливера Сакса. Постановка режиссера Никиты Кобелева с помощью медиатехнологий и необычных музыкальных инструментов исследует особенности человеческого восприятия.

15 марта и 17 мая театр покажет "Габриеле. Итальянская комедия" – российскую премьеру современной пьесы о пяти молодых актерах, которые пытаются поставить спектакль в римской квартире без денег и работы.

17 марта состоится показ эскиза спектакля "Я не робот" по пьесе Рагима Джафарова. История рассказывает о трех друзьях, в сознание которых внедряют нейросеть, способную взять на себя повседневные задачи, и поднимает вопрос о границе между автоматизмом и свободой выбора.

20 марта пройдет встреча "Анна Каренина: четыре взгляда на вечный сюжет". В рамках дискуссии писатели и исследователи обсудят роман Льва Толстого и различные интерпретации произведения.

21 марта, 18 и 25 апреля, а также 10 мая покажут музыкальный спектакль для детей "Фабрика слов". Постановка по книге Аньес де Лестрад рассказывает о мире, где слова имеют цену, и о силе настоящих чувств.

28 марта, 10 и 11 апреля, 11 и 31 мая зрители смогут увидеть спектакль "Восьмиклассница" в жанре форум-театра. История о школьнице, которая пытается адаптироваться в новом коллективе, предполагает интерактивное участие зрителей.

30 марта, 13 апреля и 23 мая в театре состоится документальный спектакль "Новаторы". Он рассказывает о пионерах компьютерных технологий – от первой программистки Ады Лавлейс до предпринимателей цифровой эпохи.

11 апреля и 4 мая спектакль "2007" превратит сцену театра на улице Сретенке в рок-концерт, посвященный эпохе альтернативной музыки и подросткового бунта.

Также "Мосбилет" приглашает жителей и гостей столицы в Театр "Около дома Станиславского". В марте и апреле там покажут серию постановок, объединенных темой русской тоски. Можно будет увидеть как классические спектакли, так и постановки авторского жанра художественного руководителя театра Юрия Погребничко.

Комедия "Свадьба Кречинского" проходит в Театре сатиры в необычном воплощении

Читайте также


культуратеатргород

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика