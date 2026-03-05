Эксперт Лейбман: платье невесты и костюм жениха напрокат помогут сэкономить на свадьбе

Фото: 123RF.соm/malkovkosta

Снизить стоимость свадьбы в 2–5 раз можно, если отслеживать распродажи, а также приобретать кольца и наряды заранее. Об этом Москве 24 рассказала свадебный организатор Евгения Лейбман.

Ранее в СМИ появилась информация, что проведение свадеб в России стало очень дорогим, поэтому многие пары решают просто расписаться. Однако и в этом случае может уйти до 350 тысяч рублей, если арендовать фотографа, забронировать стол в ресторане на двоих, приобрести наряды и аксессуары.

Лейбман посоветовала брать платье невесты и костюм жениха напрокат либо искать наряды из старых коллекций. Девушкам она рекомендовала сходить на курсы макияжа и прически, чтобы не нанимать стилиста за большие деньги и справиться со всем самостоятельно. При этом полезный навык останется навсегда.

Что касается ресторана, можно не заказывать отдельный зал, а просто забронировать столик и попросить отдельную зону в общем помещении, добавила эксперт. А вместо отеля гораздо дешевле выйдет аренда лофта.

При этом свадьбу от 245 тысяч рублей по современным меркам она назвала даже недорогой. Лейбман отметила, что фотограф, наряды, букет, кольца, прически и макияж – это значительные статьи расходов. Просто на большом торжестве с 50 гостями они теряются на фоне стоимости за банкет.

"Например, кольца сильно подорожали, потому что выросли цены на драгоценные металлы. С одеждой отдельная история: современные молодые люди часто впервые в жизни надевают вечерний мужской костюм именно на собственную свадьбу, поэтому его приходится обязательно покупать", – пояснила Лейбман.

Также есть нюанс с фотографами, добавила она. Некоторые пары пытаются сэкономить и взять его на час, однако на деле времени не хватает, а самому фотографу невыгодно выезжать ненадолго. Поэтому минимальная стоимость обычно варьируется в пределах 40–50 тысяч рублей. Видео же снимаются еще дольше.

При этом, если соблюсти все пункты экономии, свадьба в районе 270–350 тысяч рублей вместе с хорошим рестораном вполне реальна, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Москве поженились свыше 92 тысяч пар. Самым популярным днем для свадеб стало 25 июля, когда было создано 1 144 новые семьи. Не менее востребованным оказалось 25 мая, когда поженились 1 113 пар.

