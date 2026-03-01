На станции БКЛ "Сокольники" прошли первые церемонии бракосочетания

Первые свадебные церемонии провели на станции БКЛ "Сокольники" в день трехлетия линии. Почему столичные молодожены выбрали новую площадку и как подать заявление и оформить брак в необычной обстановке – в материале Москвы 24.
"Новые адреса счастья"
Первые в этом году весенние церемонии бракосочетания прошли на станции БКЛ "Сокольники". Регистрацию провели сотрудники столичных ЗАГСов в рамках проекта "Новые адреса счастья".
"Московский транспорт участвует в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья" с 2021 года. За это время на площадках метро заключили брак более 100 пар. Символично, что в день трехлетия Большой кольцевой линии церемония прошла на одной из ее станций. Мы видим, что все больше молодоженов выбирают для свадебных торжеств необычные городские локации. Продолжим поддерживать проект и создавать комфортные условия для проведения церемоний. Поздравляем новобрачных и желаем им долгих лет счастливой жизни", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Прием заявлений на регистрацию брака на площадках столичного транспорта в рамках проекта "Новые адреса счастья" был открыт еще в декабре 2025 года. Церемонии на станции БКЛ "Сокольники" были приурочены к трехлетию линии. Основной же площадкой проекта на объектах московского транспорта с 2021 года остается станция метро "Маяковская", где регулярно проходят торжественные регистрации брака.
"В рамках проекта "Новые адреса счастья" столичные ЗАГСы проводят уникальные церемонии бракосочетания. Три года назад сотрудники московского ЗАГСа впервые зарегистрировали брак в движущемся составе поезда на открытии Большой кольцевой линии метрополитена. В ночь на 1 марта этого года впервые торжественные церемонии прошли уже на станции БКЛ "Сокольники", где брак зарегистрировали четыре пары", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Традиционно церемонии бракосочетания в метро проводят с 02:00 до 04:00 – в ночные часы, когда станция закрыта для пассажиров. Мероприятия сопровождают поезда "Москва-2020" и "Москва-2024". В последнем после заключения брака можно провести первую семейную фотосессию.
"Метро показалось стильным вариантом"
Егор и Алина признались, что из всего каталога площадок вариант с БКЛ "Сокольники" показался им самым эффектным и запоминающимся.
"Кто вообще может похвастаться тем, что бывал в метро после закрытия? Мы все обычные люди, которым доступны только официальные часы работы. А тут – возможность увидеть привычное пространство совершенно иначе", – рассказали молодожены.
На церемонию Егор и Алина позвали только самых близких друзей.
"Ночное событие в метро – это одновременно и немного экстрим, и определенное таинство, поэтому хотелось разделить его именно с теми, кто нас по-настоящему понимает. Наши друзья легкие на подъем, поэтому они не просто быстро согласились – они сразу сказали, что без них этот праздник точно не состоится. И это было очень трогательно", – добавили влюбленные.
В свою очередь, Андрей и Дарья тоже изначально искали нестандартный формат.
"Мы любим креативные решения, поэтому метро показалось стильным вариантом, о котором будет интересно рассказать детям", – поделились они.
Найти площадку им помог сервис "Наша свадьба". Пара настроила фильтр на необычные места и выбрала станцию метро.
"Нам изначально хотелось чего-то необычного, поэтому классические особняки мы даже не рассматривали – сразу были настроены на эксперименты. Мы знали, что места на такие площадки разбирают очень быстро, поэтому выбрали пару запасных вариантов. Но внутренне все равно настраивались на метро – и нам повезло", – рассказали молодожены.
Выбрать площадку и ознакомиться с условиями проведения церемонии можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru. Заявление на регистрацию брака на станции метро подается лично во Дворце бракосочетания № 1. Кроме того, необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей.