На станции БКЛ "Сокольники" прошли первые церемонии бракосочетания

Первые свадебные церемонии провели на станции БКЛ "Сокольники" в день трехлетия линии. Почему столичные молодожены выбрали новую площадку и как подать заявление и оформить брак в необычной обстановке – в материале Москвы 24.

"Новые адреса счастья"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первые в этом году весенние церемонии бракосочетания прошли на станции БКЛ "Сокольники". Регистрацию провели сотрудники столичных ЗАГСов в рамках проекта "Новые адреса счастья".

"Московский транспорт участвует в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья" с 2021 года. За это время на площадках метро заключили брак более 100 пар. Символично, что в день трехлетия Большой кольцевой линии церемония прошла на одной из ее станций. Мы видим, что все больше молодоженов выбирают для свадебных торжеств необычные городские локации. Продолжим поддерживать проект и создавать комфортные условия для проведения церемоний. Поздравляем новобрачных и желаем им долгих лет счастливой жизни", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Прием заявлений на регистрацию брака на площадках столичного транспорта в рамках проекта "Новые адреса счастья" был открыт еще в декабре 2025 года. Церемонии на станции БКЛ "Сокольники" были приурочены к трехлетию линии. Основной же площадкой проекта на объектах московского транспорта с 2021 года остается станция метро "Маяковская", где регулярно проходят торжественные регистрации брака.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"В рамках проекта "Новые адреса счастья" столичные ЗАГСы проводят уникальные церемонии бракосочетания. Три года назад сотрудники московского ЗАГСа впервые зарегистрировали брак в движущемся составе поезда на открытии Большой кольцевой линии метрополитена. В ночь на 1 марта этого года впервые торжественные церемонии прошли уже на станции БКЛ "Сокольники", где брак зарегистрировали четыре пары", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Традиционно церемонии бракосочетания в метро проводят с 02:00 до 04:00 – в ночные часы, когда станция закрыта для пассажиров. Мероприятия сопровождают поезда "Москва-2020" и "Москва-2024". В последнем после заключения брака можно провести первую семейную фотосессию.

"Метро показалось стильным вариантом"

Фото: из личного архива

Егор и Алина признались, что из всего каталога площадок вариант с БКЛ "Сокольники" показался им самым эффектным и запоминающимся.

"Кто вообще может похвастаться тем, что бывал в метро после закрытия? Мы все обычные люди, которым доступны только официальные часы работы. А тут – возможность увидеть привычное пространство совершенно иначе", – рассказали молодожены.



молодожены Егор и Алина Станция БКЛ "Сокольники" для нас является символом нового этапа нашей жизни. В первую очередь потому что БКЛ – это кольцевая линия, а кольцо – главный атрибут брака. Нам близка эта метафора: завершенность, целостность, движение по кругу, которое всегда возвращает к своему человеку.

На церемонию Егор и Алина позвали только самых близких друзей.

"Ночное событие в метро – это одновременно и немного экстрим, и определенное таинство, поэтому хотелось разделить его именно с теми, кто нас по-настоящему понимает. Наши друзья легкие на подъем, поэтому они не просто быстро согласились – они сразу сказали, что без них этот праздник точно не состоится. И это было очень трогательно", – добавили влюбленные.

В свою очередь, Андрей и Дарья тоже изначально искали нестандартный формат.

Фото: из личного архива

"Мы любим креативные решения, поэтому метро показалось стильным вариантом, о котором будет интересно рассказать детям", – поделились они.

Найти площадку им помог сервис "Наша свадьба". Пара настроила фильтр на необычные места и выбрала станцию метро.

"Нам изначально хотелось чего-то необычного, поэтому классические особняки мы даже не рассматривали – сразу были настроены на эксперименты. Мы знали, что места на такие площадки разбирают очень быстро, поэтому выбрали пару запасных вариантов. Но внутренне все равно настраивались на метро – и нам повезло", – рассказали молодожены.

Выбрать площадку и ознакомиться с условиями проведения церемонии можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru. Заявление на регистрацию брака на станции метро подается лично во Дворце бракосочетания № 1. Кроме того, необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей.