Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 14:05

Общество
Главная / Истории /

На станции БКЛ "Сокольники" прошли первые церемонии бракосочетания

"Будет интересно рассказать детям": церемонии бракосочетания прошли на БКЛ "Сокольники"

Первые свадебные церемонии провели на станции БКЛ "Сокольники" в день трехлетия линии. Почему столичные молодожены выбрали новую площадку и как подать заявление и оформить брак в необычной обстановке – в материале Москвы 24.

"Новые адреса счастья"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первые в этом году весенние церемонии бракосочетания прошли на станции БКЛ "Сокольники". Регистрацию провели сотрудники столичных ЗАГСов в рамках проекта "Новые адреса счастья".

"Московский транспорт участвует в проекте мэра Москвы Сергея Собянина "Новые адреса счастья" с 2021 года. За это время на площадках метро заключили брак более 100 пар. Символично, что в день трехлетия Большой кольцевой линии церемония прошла на одной из ее станций. Мы видим, что все больше молодоженов выбирают для свадебных торжеств необычные городские локации. Продолжим поддерживать проект и создавать комфортные условия для проведения церемоний. Поздравляем новобрачных и желаем им долгих лет счастливой жизни", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Прием заявлений на регистрацию брака на площадках столичного транспорта в рамках проекта "Новые адреса счастья" был открыт еще в декабре 2025 года. Церемонии на станции БКЛ "Сокольники" были приурочены к трехлетию линии. Основной же площадкой проекта на объектах московского транспорта с 2021 года остается станция метро "Маяковская", где регулярно проходят торжественные регистрации брака.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"В рамках проекта "Новые адреса счастья" столичные ЗАГСы проводят уникальные церемонии бракосочетания. Три года назад сотрудники московского ЗАГСа впервые зарегистрировали брак в движущемся составе поезда на открытии Большой кольцевой линии метрополитена. В ночь на 1 марта этого года впервые торжественные церемонии прошли уже на станции БКЛ "Сокольники", где брак зарегистрировали четыре пары", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Традиционно церемонии бракосочетания в метро проводят с 02:00 до 04:00 – в ночные часы, когда станция закрыта для пассажиров. Мероприятия сопровождают поезда "Москва-2020" и "Москва-2024". В последнем после заключения брака можно провести первую семейную фотосессию.

"Метро показалось стильным вариантом"

Фото: из личного архива

Егор и Алина признались, что из всего каталога площадок вариант с БКЛ "Сокольники" показался им самым эффектным и запоминающимся.

"Кто вообще может похвастаться тем, что бывал в метро после закрытия? Мы все обычные люди, которым доступны только официальные часы работы. А тут – возможность увидеть привычное пространство совершенно иначе", – рассказали молодожены.

Станция БКЛ "Сокольники" для нас является символом нового этапа нашей жизни. В первую очередь потому что БКЛ – это кольцевая линия, а кольцо – главный атрибут брака. Нам близка эта метафора: завершенность, целостность, движение по кругу, которое всегда возвращает к своему человеку.
молодожены Егор и Алина

На церемонию Егор и Алина позвали только самых близких друзей.

"Ночное событие в метро – это одновременно и немного экстрим, и определенное таинство, поэтому хотелось разделить его именно с теми, кто нас по-настоящему понимает. Наши друзья легкие на подъем, поэтому они не просто быстро согласились – они сразу сказали, что без них этот праздник точно не состоится. И это было очень трогательно", – добавили влюбленные.

В свою очередь, Андрей и Дарья тоже изначально искали нестандартный формат.

Фото: из личного архива

"Мы любим креативные решения, поэтому метро показалось стильным вариантом, о котором будет интересно рассказать детям", – поделились они.

Найти площадку им помог сервис "Наша свадьба". Пара настроила фильтр на необычные места и выбрала станцию метро.

"Нам изначально хотелось чего-то необычного, поэтому классические особняки мы даже не рассматривали – сразу были настроены на эксперименты. Мы знали, что места на такие площадки разбирают очень быстро, поэтому выбрали пару запасных вариантов. Но внутренне все равно настраивались на метро – и нам повезло", – рассказали молодожены.

Выбрать площадку и ознакомиться с условиями проведения церемонии можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru. Заявление на регистрацию брака на станции метро подается лично во Дворце бракосочетания № 1. Кроме того, необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Читайте также


обществотранспортистории

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика