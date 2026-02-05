Москвичи могут оформить брак на канатной дороге, колесе обозрения и футбольном стадионе

В День всех влюбленных в столице распишутся около 700 пар, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС. О том, в каких необычных городских локациях можно провести церемонию и как это сделать, в материале Москвы 24.
Заветное "да"
В субботу, 14 февраля, в Москве поженятся около 700 пар, церемонии пройдут, как во дворцах бракосочетаний, так и на шести площадках проекта "Новые адреса счастья".
В пресс-службе управления ЗАГС отметили, что среди нестандартных локаций популярностью пользуются усадьбы Муравьевых-Апостолов и Н. С. Третьякова, библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, особняк Спиридонова, парк-отель "Даниловский" и храм Матроны Московской.
Для того чтобы сказать друг другу заветное "да" в нестандартной и запоминающейся обстановке, необходимо подать заявление на выездную регистрацию. Сделать это можно, например, очно во Дворце бракосочетания, за которым закреплена выбранная локация, – минимум за месяц или максимум за год до свадьбы.
Кроме того, будущие супруги могут подать такое заявление и онлайн – минимум за месяц и три дня до предполагаемой даты. Для этого потребуется регистрация на "Госуслугах" или сайте mos.ru. Молодожены должны перейти на портал, выбрать дату, время и площадку, затем ввести личные данные, а после оплатить госпошлину за регистрацию брака в 350 рублей.
В среднем церемония длится около 20–30 минут. Специалисты рекомендуют приезжать на площадку не ранее чем за 10 минут до назначенного времени.
Выше только любовь
Среди необычных локаций для росписи популярностью пользуются исторические усадьбы и дворцы. Например, сказать друг другу "да" можно в усадьбе Зубовых. Площадка может подойти тем, кто хочет проникнуться атмосферой дворянской эпохи и провести романтическую церемонию среди старинной архитектуры и живописного ландшафта. Кроме того, молодоженов ждет живое музыкальное сопровождение в исполнении клавишных и струнных инструментов.
Еще одним историческим местом для бракосочетания может стать овальный зал в музее-заповеднике "Остафьево". Площадка подойдет тем, кто ценит классическую русскую архитектуру XVIII века с нежно-розовыми стенами, мраморными колоннами и большим количеством естественного дневного света. После официальной части молодожены смогут сделать фото в интерьере зала, на территории усадьбы или возле живописного пруда.
Расписаться можно и во дворце царя Алексея Михайловича, расположенном в музее-заповеднике "Коломенское". Место может понравиться парам, ценящим исторические интерьеры и яркую дворцовую атмосферу. При выборе этой площадки стоит учитывать, что после подачи заявления в ЗАГС пара должна заключить договор на оказание платных услуг с администрацией музея-заповедника "Коломенское-Измайлово". Более подробную информацию можно найти на сайте.
Кроме того, молодожены выбирают и локации, которые за долгие годы уже стали символом города, например гостиница "Националь". Площадка может подойти парам, мечтающим увидеть кремлевские башни и Красную площадь прямо во время церемонии. Сама роспись проходит в зале "Суздаль", оформленном старинным антиквариатом – вазами, светильниками, зеркалами, статуэтками и картинами.
Также заключить брак можно в киносалоне ГУМа. Регистрация проходит в самом сердце Москвы, в месте, которое ассоциируется с историей, красотой и центральными городскими событиями. После церемонии молодожены смогут провести свою первую семейную фотосессию на фоне ярких декораций.
Есть площадки и для тех, кто хочет устроить свадьбу "на высоте". Например, провести церемонию можно прямо на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Регистрация проходит на высоте 140 метров в прозрачной кабинке с панорамным обзором и стеклянным полом.
Еще одним вариантом может стать Московская канатная дорога. Церемония проходит на открытой панорамной террасе "Воздух", где пара вместе с гостями сможет насладиться видами набережной Москвы-реки, комплекса "Лужники", небоскребов "Москва-Сити" и других знаменитых мест столицы. После обмена кольцами молодожены с фотографом смогут прокатиться на канатной дороге и провести свадебную фотосессию.
Кроме того, зарегистрировать брак можно и в башне "Око", расположенной в районе "Москва-Сити". Центральным элементом площадки является стеклянный подиум-флорариум, ставший сердцем зала для торжественных регистраций. После бракосочетания молодожены с фотографом бесплатно могут устроить фотосессию на смотровой.
Также сказать друг другу "да" пары могут и на смотровой площадке Останкинской телебашни и на стадионе "Спартак". В начале церемонии на табло высвечиваются имена молодоженов со счетом 0:0, а после обмена кольцами он меняется на 1:1. Плюс на экране будет начинается отсчет времени с момента создания новой семьи.
Стать мужем и женой жители столицы могут и в метро, например на станции "Маяковская". Регистрации здесь проходят с 02:00 до 04:00. В центре зала устанавливают декоративную арку, а саму церемонию украшают составы поездов "Москва-2020" и современный состав "Москва-2024". После бракосочетания молодожены могут организовать фотосессию.
