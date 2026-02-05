Москвичи могут оформить брак на канатной дороге, колесе обозрения и футбольном стадионе

В День всех влюбленных в столице распишутся около 700 пар, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС. О том, в каких необычных городских локациях можно провести церемонию и как это сделать, в материале Москвы 24.

Заветное "да"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В субботу, 14 февраля, в Москве поженятся около 700 пар, церемонии пройдут, как во дворцах бракосочетаний, так и на шести площадках проекта "Новые адреса счастья".

В пресс-службе управления ЗАГС отметили, что среди нестандартных локаций популярностью пользуются усадьбы Муравьевых-Апостолов и Н. С. Третьякова, библиотека-читальня им. А. С. Пушкина, особняк Спиридонова, парк-отель "Даниловский" и храм Матроны Московской.

Для того чтобы сказать друг другу заветное "да" в нестандартной и запоминающейся обстановке, необходимо подать заявление на выездную регистрацию. Сделать это можно, например, очно во Дворце бракосочетания, за которым закреплена выбранная локация, – минимум за месяц или максимум за год до свадьбы.

Кроме того, будущие супруги могут подать такое заявление и онлайн – минимум за месяц и три дня до предполагаемой даты. Для этого потребуется регистрация на "Госуслугах" или сайте mos.ru. Молодожены должны перейти на портал, выбрать дату, время и площадку, затем ввести личные данные, а после оплатить госпошлину за регистрацию брака в 350 рублей.

В среднем церемония длится около 20–30 минут. Специалисты рекомендуют приезжать на площадку не ранее чем за 10 минут до назначенного времени.

Выше только любовь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среди необычных локаций для росписи популярностью пользуются исторические усадьбы и дворцы. Например, сказать друг другу "да" можно в усадьбе Зубовых. Площадка может подойти тем, кто хочет проникнуться атмосферой дворянской эпохи и провести романтическую церемонию среди старинной архитектуры и живописного ландшафта. Кроме того, молодоженов ждет живое музыкальное сопровождение в исполнении клавишных и струнных инструментов.

Еще одним историческим местом для бракосочетания может стать овальный зал в музее-заповеднике "Остафьево". Площадка подойдет тем, кто ценит классическую русскую архитектуру XVIII века с нежно-розовыми стенами, мраморными колоннами и большим количеством естественного дневного света. После официальной части молодожены смогут сделать фото в интерьере зала, на территории усадьбы или возле живописного пруда.

Расписаться можно и во дворце царя Алексея Михайловича, расположенном в музее-заповеднике "Коломенское". Место может понравиться парам, ценящим исторические интерьеры и яркую дворцовую атмосферу. При выборе этой площадки стоит учитывать, что после подачи заявления в ЗАГС пара должна заключить договор на оказание платных услуг с администрацией музея-заповедника "Коломенское-Измайлово". Более подробную информацию можно найти на сайте.

Кроме того, молодожены выбирают и локации, которые за долгие годы уже стали символом города, например гостиница "Националь". Площадка может подойти парам, мечтающим увидеть кремлевские башни и Красную площадь прямо во время церемонии. Сама роспись проходит в зале "Суздаль", оформленном старинным антиквариатом – вазами, светильниками, зеркалами, статуэтками и картинами.

Также заключить брак можно в киносалоне ГУМа. Регистрация проходит в самом сердце Москвы, в месте, которое ассоциируется с историей, красотой и центральными городскими событиями. После церемонии молодожены смогут провести свою первую семейную фотосессию на фоне ярких декораций.

Есть площадки и для тех, кто хочет устроить свадьбу "на высоте". Например, провести церемонию можно прямо на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Регистрация проходит на высоте 140 метров в прозрачной кабинке с панорамным обзором и стеклянным полом.

Еще одним вариантом может стать Московская канатная дорога. Церемония проходит на открытой панорамной террасе "Воздух", где пара вместе с гостями сможет насладиться видами набережной Москвы-реки, комплекса "Лужники", небоскребов "Москва-Сити" и других знаменитых мест столицы. После обмена кольцами молодожены с фотографом смогут прокатиться на канатной дороге и провести свадебную фотосессию.

Кроме того, зарегистрировать брак можно и в башне "Око", расположенной в районе "Москва-Сити". Центральным элементом площадки является стеклянный подиум-флорариум, ставший сердцем зала для торжественных регистраций. После бракосочетания молодожены с фотографом бесплатно могут устроить фотосессию на смотровой.

Также сказать друг другу "да" пары могут и на смотровой площадке Останкинской телебашни и на стадионе "Спартак". В начале церемонии на табло высвечиваются имена молодоженов со счетом 0:0, а после обмена кольцами он меняется на 1:1. Плюс на экране будет начинается отсчет времени с момента создания новой семьи.

Стать мужем и женой жители столицы могут и в метро, например на станции "Маяковская". Регистрации здесь проходят с 02:00 до 04:00. В центре зала устанавливают декоративную арку, а саму церемонию украшают составы поездов "Москва-2020" и современный состав "Москва-2024". После бракосочетания молодожены могут организовать фотосессию.

Полный список локаций проекта "Новые адреса счастья" можно найти здесь.