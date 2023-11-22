Молодоженам предложили рассказать о своей свадьбе в проекте "Город заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские молодожены, которые зарегистрировали свой брак на площадках проекта "Новые адреса счастья", могут поделиться фотографиями в проекте "Город заданий". Об этом рассказала начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Кадры с бракосочетания молодоженов мы планируем использовать в информационных материалах московских загсов, чтобы на примере участников проекта показать, как можно красиво провести регистрацию брака в столице", – отметила она.

Участие в акции может принести супругам 15 тысяч баллов, которые используются по личному усмотрению. Также молодые пары могут поделиться постом о площадках для выездной регистрации брака и получить баллы. Для этого необходимо разместить его на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегами #ЗАГС и #ГородЗаданий.

Будущие супруги могут выбрать одну из 30 площадок, в число которых входят особняки и усадьбы, башни "Москва-Сити", объекты транспортного комплекса, стадион "Спартак", "Москвариум", речной трамвайчик, колесо обозрения на ВДНХ.

До этого стало известно, что большинство москвичей планируют свадьбу на 24 апреля 2024 года. На эту дату было подано более 200 заявлений. Второй по популярности стала дата 24 августа. В этот день пожениться планируют свыше 120 пар.

Ранее сообщалось, что более 50 пар заключили брак на вершине колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ минувшим летом. Желающие расписаться в необычной локации могут подать заявку на портале мэра и правительства столицы.

Двадцать пар поженились на станции метро "Маяковская" с начала 2023 года