Москвичи смогут пожениться в канун Нового года в двух Дворцах бракосочетания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В канун Нового года, 31 декабря, в Москве можно будет пожениться в двух дворцах бракосочетания, которые украсят к празднику, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву.

Она напомнила, что за последние 10 лет в этот день в столице создали около двух тысяч новых семей. Самое большое количество пар поженились в 2019 году – свыше 500.

В этом году, несмотря на то, что 31 декабря выпадает на выходной день, открыты будут Дворцы бракосочетания № 1 и № 4. Там установят елки, украшенные новогодними игрушками и шарами. В торжественных залах в этот день будут звучать новогодние музыкальные композиции. Уханева предупредила, что прием заявлений о заключении брака на эту дату завершится 30 ноября.

Пожениться в Москве можно будет и в январские праздники. 4 и 6 января можно будет вступить в брак во дворцах бракосочетания № 4 и Шипиловском. 5 и 7 января молодые смогут зарегистрироваться во дворцах бракосочетания № 1 и Южное Бутово.

Ранее сообщалось, что москвичи подали более 200 заявлений в ЗАГС для регистрации брака на дату 24 апреля 2024 года.

С 2007 года в Москве набирает популярность регистрация брака в красивые даты, пары стараются подавать заявления на такие дни за несколько месяцев. Столичные ЗАГС приняли уже около 3 000 заявлений.

Помимо апреля, популярностью также пользуется дата 24 августа – на нее подано свыше 120 заявлений. Также больше 100 пар запланировали свадьбу на 8 августа 2024 года.

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