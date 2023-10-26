Большинство москвичей планируют свадьбу на 24 апреля 2024 года

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Москвичи подали более 200 заявлений в ЗАГС для регистрации брака на дату 24 апреля 2024 года. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву.

"С 2007 года в Москве набирает популярность регистрация брака в красивые даты, пары стараются подавать заявления на такие дни за несколько месяцев. Столичные ЗАГС приняли уже около 3 000 заявлений, и большинство пар планирует бракосочетание на 24-е числа", – объяснила она.

Помимо апреля, популярностью также пользуется дата 24 августа – на нее подано свыше 120 заявлений. Также больше 100 пар запланировали свадьбу на 8 августа 2024 года.

Как рассказала Уханева, для будущих молодоженов созданы все возможные условия для выбора любой даты.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала года на станции метро "Маяковская" поженились 20 пар.

Во время проведения церемонии сохраняются все традиционные элементы. Заключить брак на станции "Маяковская" можно с 2021 года. С того времени свои отношения на станции зарегистрировали уже 45 пар.

Более 33 тыс пар поженились в Москве за прошедшее лето