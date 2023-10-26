Минюст хочет разрешить регистрацию браков и разводов через МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минюст РФ разработал законопроект, согласно которому можно будет регистрировать брак и разводы россиян через МФЦ. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что изменения внесут в Семейный кодекс РФ и закон "Об актах гражданского состояния". Регионам РФ могут разрешить местным законом вводить возможность регистрации заключения или расторжения брака через МФЦ. Исключениями будут являться заключение брака в торжественной обстановке, на дому, в медицинской или иной организации, а также с лицом, который находится под стражей или в тюрьме.

Отмечается, что пожениться в МФЦ смогут россияне, которые ранее не состояли в браке, или прошлый брак был расторгнут на территории РФ. МФЦ также сможет расторгать брак, который был заключен в российских органах ЗАГС – по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, либо на основании решения суда о разводе.

Ранее сообщалось, что москвичи подали свыше 200 заявлений в ЗАГС для регистрации брака на дату 24 апреля 2024 года.

Помимо апреля, популярностью также пользуется дата 24 августа – на нее подано свыше 120 заявлений. Также больше 100 пар запланировали свадьбу на 8 августа 2024 года.

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