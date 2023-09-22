Более 50 пар расписались на колесе обозрения "Солнце Москвы" летом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 50 пар заключили брак на вершине колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ минувшим летом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале аттракциона.

"Вместе с управлением ЗАГС Москвы мы завершили летний свадебный сезон. За три месяца на вершине "Солнца Москвы" расписались более 50 влюбленных пар", – отмечается в публикации.

Желающие расписаться в необычной локации могут подать заявку на портале мэра и правительства столицы. Они принимаются в любой сезон.

Ранее стало известно, что минувшим летом 11 пар связали себя узами брака на станции столичного метро "Маяковская". Церемонии сопровождают два состава "Москва-2020" и "Номерной".

Чтобы провести церемонию на станции, следует лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1. Исполняющий обязанности заммэра Москвы Максим Ликсутов, в свою очередь, выразил благодарность молодоженам за то, что они доверили департаменту свой самый важный день.



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