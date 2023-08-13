Более 10 пар поженились на станции "Маяковская" в метро Москвы этим летом

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Этим летом 11 пар связали себя узами брака на станции столичного метро "Маяковская", сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Все росписи на "Маяковской" отличаются от стандартной процедуры заключения брака необычной площадкой и декорациями: церемонии сопровождают два состава "Москва-2020" и "Номерной", – поделились в Дептрансе.

Чтобы провести церемонию на станции, следует лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1. Заммэра Москвы Максим Ликсутов, в свою очередь, добавил, что в ночь с 12 на 13 августа на "Маяковской" расписались сразу 5 пар. Он выразил благодарность молодоженам за то, что они доверили департаменту свой самый важный день.

Ранее сообщалось, что около 700 пар поженились в Москве 23 июля. Для молодоженов были доступны семь дворцов бракосочетания.