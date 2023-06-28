Более 20 пар поженились на Северном речном вокзале в Москве за месяц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За месяц на Северном речном вокзале в Москве состоялись 25 свадебных церемоний. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Церемонии на Северном речном вокзале организуют в рамках проекта "Новые адреса счастья". В сравнении с прошлым годом в 2023 году число мероприятий увеличилось на 30%.

"Всего со старта проекта на Северном речном вокзале заключили брак уже 137 пар", – цитирует Ракову пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Церемонии на локации проводятся с 20:00 до 23:00. На время мероприятий здание вокзала доступно только для молодоженов и их гостей. После церемонии пары могут подняться на смотровую площадку, пройти на набережную и устроить там свадебную фотосессию.

Заключить брак в столице можно на 30 выездных площадках, в том числе на колесе обозрения "Солнце Москвы", в башне "Москва-Сити", на стадионе "Москвариум" и других. Сделать это можно не только в выходные, но и в будни.

Ранее стало известно, что за два года в центрах госуслуг "Мои документы" брак заключили более 60 тысяч пар. Во флагманских центрах ВАО, САО, ЮВАО, СЗАО и ЗАО есть кабинеты с фотозонами. Там пары, заключившие брак в неторжественной обстановке, могут сделать свадебные фото на память.



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