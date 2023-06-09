Шипиловский дворец бракосочетания открылся после ремонта в Москве

Фото: пресс-служба комплекса соцразвития

Шипипловский дворец бракосочетания открылся после ремонта, в нем уже сыграли свадьбу более 100 пар, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Его торжественные зоны получили совершенно новое обличье. Мы постарались сделать все возможное, чтобы дворец соответствовал статусу такого важного дня, как свадьба. Заключить брак в Шипиловском смогут все желающие, независимо от места проживания. В год он сможет принять более 5 тысяч пар", – сказала она.

В торжественной зоне здания поменяли напольное покрытие и установили мебель в стиле ар-деко. В гостиных комнатах обшили стены 3D-панелями с элементами встроенных световых линий.

Подать заявление можно в самом дворце, центрах госуслуг "Мои документы", на портале госуслуг или на mos.ru.

Ранее сообщалось, что более 1 500 пар поженятся в Москве с 9 по 12 июня. День России окажется двойным праздником для будущих семей, которые хотят зарегистрировать свой брак во дворцах бракосочетания № 1 и 4. 10 июня пары смогут пожениться в ресторане "Романтик", особняке Спиридонова, башне "ОКО" и в доме торжеств "Сафиса". Часть регистраций состоится на теплоходе флотилии "Рэдиссон Ройал".

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