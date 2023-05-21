Собянин: в ЗАГС Москвы за 10 лет провели почти 3 тыс торжеств для супруг-юбиляров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что в ЗАГС Москвы за 10 лет провели почти 3 тысячи торжеств для юбиляров супружеской жизни.

"Во Дворцах бракосочетаний с особым трепетом воссоздают день свадьбы, который прошел 50 или больше лет назад. Супруги снова обмениваются кольцами и ставят подписи в почетной книге торжеств", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что эта церемония предоставляется бесплатно. Для этого сами юбиляры, их дети или внуки должны обратиться во Дворец бракосочетания. Сотрудники помогут с выбором удобной даты. А также попросят заполнить анкету для подготовки индивидуальной речи-поздравления.

Собянин подчеркнул, что с июня 2019 года московские пары, прожившие 50, 55, 60, 65 или 70 лет, могут получить единовременную выплату в центрах госуслуг. В офисах "Мои Документы" ее уже оформили почти 100 тысяч семей.

Ранее сообщалось, что сезон свадеб открывается на Северном речном вокзале 20 мая. В субботу брак здесь зарегистрировали первые семь пар. Летние выездные локации для регистрации брака открывают в столице в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".