Дворцы бракосочетания Москвы открыли около 200 дополнительных мест для свадеб 11 и 12 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные дворцы бракосочетания в преддверии Дня России открыли около 200 дополнительных мест для регистрации браков 11 и 12 июня. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, День России пользуется большой популярностью у молодоженов. В 2023 году 11 и 12 июня считаются выходными днями, где первая дата – по календарю, а вторая – по случаю праздника.

"Однако по просьбам молодоженов мы открыли около 200 дополнительных мест на 11 и 12 июня", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

11 июня для москвичей будут дополнительно открыты дворцы бракосочетания "Южное Бутово", "Кутузовский" и "Шипиловский", 12 июня молодожены смогут обручиться во дворцах бракосочетания № 1 и 4.

На 9 и 10 июня занято уже более 75% мест на проведение выездных регистраций. Они состоятся на 17 площадках проекта "Новые адреса счастья".

Заявления на заключение брака принимают в центрах госуслуг "Мои документы", на портале "Госуслуги" и на mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.

Выбрать площадку для выездной церемонии можно на сайте проекта "Новые адреса счастья". Москвичи могут организовать выездную церемонию в "Москвариуме", на станции метро "Маяковская", на территориях исторических усадеб и других площадках. Как ранее сообщил Сергей Собянин, новой площадкой проекта в 2023 году станет Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно".



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