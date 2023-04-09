Собянин анонсировал старт нового сезона проекта "Новые адреса счастья"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Старт нового сезона проекта "Новые адреса счастья" запланирован на 22 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"22 апреля начнется пятый сезон проекта "Новые адреса счастья" – регистрация брака в необычных местах. По традиции он открывается перед праздником Красная горка", – написал мэр.

В рамках проекта молодожены могут организовать свадебную церемонию на одной из более чем 30 площадок: на территориях исторических усадеб, в "Москвариуме" на ВДНХ, на станции метро "Маяковская" и других. Новой площадкой для бракосочетаний в этом году станет Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно".

В день старта нового сезона проекта с набережной Тараса Шевечнко запустят пять свадебных речных трамвайчиков, где обручиться смогут 50 пар.

На выездных площадках и во дворцах бракосочетания москвичи могут воспользоваться бесплатными услугами профессиональных фотографов.

Ранее церемония бракосочетания в рамках проекта "Новые адреса счастья" состоялась на открытии Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Перед ее началом молодоженам провели экскурсию по электродепо "Замоскворецкое". Торжественная церемония бракосочетания прошла в современном поезде "Москва-2020" во время движения состава.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!