Около 350 пар заключили браки в Москве в День защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 350 пар заключили браки в Москве в День защитника Отечества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

"В День защитника Отечества, 23.02.23, в Москве было создано около 350 новых семей", – цитирует пресс-служба начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву.

Церемонии бракосочетания было организованы в популярных дворцах № 1 и 4, а также на пяти площадках проекта "Новые адреса счастья": в особняке Спиридонова, особняке Роял, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, парке-отеле "Даниловский" и многофункциональном пространстве "Якиманка Холл". Там поженились 80 влюбленных пар, что составляет более 20% от общего числа заключенных браков 23 февраля.

По словам Уханевой, выездные площадки для бракосочетаний становятся все более популярными среди молодых пар. На 2023 год уже занято более 40% мест для выездных церемоний, на июнь и июль забронировано порядка 50%. Около 60% пар отдают предпочтение заключению браков во дворцах.

До этого в Москве открыли дополнительные слоты для регистрации брака на 23 июля. ЗАГСы открыли свыше 230 слотов на эту дату в связи с ее популярностью у молодоженов.



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