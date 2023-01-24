Москва в 2022 году побила вековой рекорд по количеству новых браков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве в прошлом году зарегистрировали свыше 100 тысяч браков, что является рекордным показателем за последние 105 лет. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Количество бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15% больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар – это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Прошлый рекорд был зафиксирован в 2014 году. Тогда количество новых семейных пар, возникших за год, впервые превысило отметку в 100 тысяч.

Отмечается, что чаще всего в минувшем году в брак вступали мужчины в возрасте 27 лет и женщины 25 лет. Больше всего свадеб прошло 22 февраля – 1,5 тысячи, а также 22 июля. Наиболее популярными днями для вступления в супружеский союз стали суббота и пятница: их выбрали 30% и 25% пар соответственно.

Большинство москвичей – 60% – предпочитали жениться традиционно, с торжественной церемонией. Их проводили, как во дворцах бракосочетания, самым востребованным из которых стал Грибоедовский ЗАГС, так и на выездных площадках. Всего в настоящее время насчитывается порядка 200 различных площадок, самые необычные из которых – стадионы, Московская канатная дорога, станции метро, деловой центр "Москва-Сити".

С 2019 года на выездных площадках поженились больше 36 тысяч пар. В прошлом году самом востребованной в этом плане стала башня "Око".

При этом горожане могут заключить брак и в неторжественной обстановке. Это можно сделать в 130 центрах "Мои документы". Причем во флагманских центрах молодоженам даже доступны специальные кабинеты, где они могут сделать свадебные фотографии.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы москвичи подали более 2,5 тысячи заявлений о заключении брака. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое количество заявлений от столичных пар поступило 7 и 8 января.



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