Заключить брак на катке ВДНХ можно будет в День всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День всех влюбленных можно будет заключить брак на катке ВДНХ, уже начался прием заявлений, рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Об этом сообщает РИА Новости.

"С 2020 года у нас появилась традиция в День всех влюбленных проводить торжественные церемонии на коньках, всего с 2020 года на льду заключили брак семь пар. В 2023 году на катке на ВДНХ 14 февраля смогут пожениться три пары молодоженов", – рассказала она.

Уханева отметила, что в новогодние праздники заявление о заключении брака на катке можно будет подать в ходе личного приема во Дворцах бракосочетания, которые работают в праздники.

Он добавила, что заявления будут принимать до 13 января.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в следующем году доступность выездных локаций для регистрации брака возрастет благодаря тому, что пожениться на них можно будет не только по пятницам и субботам, но и в будни. В столичных ЗАГС стартовал прием заявлений на 2023 год.

Ракова отметила, что самой популярной в этом году площадкой для заключения брака стал особняк Спиридонова. Эту локацию выбрали порядка 900 пар.

Подать заявление можно через портал мэра и правительства Москвы, на сайте "Госуслуги" или же лично в отделе ЗАГС.

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