Около 14 тысяч пар поженились в первом квартале этого года

Около 14 тысяч пар поженились в столице за первые три месяца 2021 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам исполняющего обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, этот показатель остался на том же уровне, что и в прошлом году.

"Хочется отметить, что большей популярностью стали пользоваться необычные места для заключения брака. В этом году на известных в столице локациях прошло более чем на 20% больше церемоний бракосочетания, чем за такой же период прошлого года. Кроме того, мы активно пополняем список таких мест: с начала года были открыты The Great Hall Yakimanka и парк-отель "Даниловский", – рассказала она.

Уханева пояснила, что самой популярной необычной площадкой для заключения брака остается особняк "Роял". Там поженились около 160 пар. На летние даты на это место подали уже максимальное количество заявлений.

На втором месте находится особняк Спиридонова, где заключили брак около 130 новых семей. На третьем месте – ресторан в башне "ОКО". Там прошло 109 торжественных церемоний.

Самым популярным загсом стал Дворец бракосочетания № 1. В нем поженились более тысячи молодоженов. Дворец работает ежедневно, а с субботы на воскресенье – круглосуточно. На втором месте Шипиловский отдел ЗАГС, где поженились более 650 пар. На третьем месте Дворец бракосочетания № 3. Там браки зарегистрировали 593 брака.

Самой популярной датой в первом квартале стало 20 февраля. В этот день поженились около 700 пар. Еще 630 браков поженились 12 февраля, 568 – 27 февраля и 514 – 5 марта.

Больше всего поженились в возрасте 30 лет, а невесты – в возрасте 25 лет.

Ранее стало известно, что в столице в майские праздники около 1,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак. На даты с 1 по 10 мая в ЗАГСы Москвы подано около 1 500 заявлений. В 2016 и 2019 годах, когда на майские праздники также выпадала Красная горка, количество заключенных браков увеличивалось.