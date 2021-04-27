Около 1,5 тыс пар планируют пожениться в майские праздники в столице

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В столице в майские праздники около 1,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году длинные выходные в мае выпадают на праздник Красная горка, с которого традиционно принято начинать свадебный сезон.

"На даты с 1 по 10 мая в загсы Москвы подано около 1 500 заявлений. В 2016 и 2019 годах, когда на майские праздники также выпадала Красная горка, количество заключенных браков увеличивалось", – приводится в материале сообщение пресс-службы столичного Управления ЗАГС.

В этом году накануне Красной горки, 8 мая, можно будет заключить брак в самых разных местах столицы, торжественные церемонии пройдут на 15 необычных площадках. Кроме того, впервые в РФ пожениться можно будет в воздухе – в кабине канатной дороги на Воробьевых горах.

Ранее управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самая популярной оказался особняк Royal, там проходит больше всего регистраций. Также молодожены отдают предпочтение особняку на Волхонке, особняку Спиридонова, стадионам и башням делового комплекса "Москва-Сити".