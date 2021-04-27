Около 1,5 тыс пар планируют пожениться в майские праздники в столице

Фото: depositphotos/wavebreakmedia
В столице в майские праздники около 1,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В этом году длинные выходные в мае выпадают на праздник Красная горка, с которого традиционно принято начинать свадебный сезон.
"На даты с 1 по 10 мая в загсы Москвы подано около 1 500 заявлений. В 2016 и 2019 годах, когда на майские праздники также выпадала Красная горка, количество заключенных браков увеличивалось", – приводится в материале сообщение пресс-службы столичного Управления ЗАГС.
В этом году накануне Красной горки, 8 мая, можно будет заключить брак в самых разных местах столицы, торжественные церемонии пройдут на 15 необычных площадках. Кроме того, впервые в РФ пожениться можно будет в воздухе – в кабине канатной дороги на Воробьевых горах.
Ранее управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самая популярной оказался особняк Royal, там проходит больше всего регистраций. Также молодожены отдают предпочтение особняку на Волхонке, особняку Спиридонова, стадионам и башням делового комплекса "Москва-Сити".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: