Столичные ЗАГСы назвали популярные даты для регистрации брака в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские молодожены подали свыше 28 тысяч заявлений о заключении брака на 2021 год. Наиболее популярными летними датами церемоний стали 17 июля и 21 августа. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Самыми популярными датами стали 20.02 и 12.02, в эти дни поженились примерно по 700 пар. Более 400 пар подали заявления о регистрации брака 17.07, и уже более 500 заявлений подано на 21.08.21", – рассказала исполняющая обязанности начальника столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

Кроме 17 июля и 21 августа, пользуется популярностью также первая неделя июня. В пятницу, 4 июня, хотят пожениться свыше 250 пар, а 5 июня – более 550 пар. В 2020 году наиболее популярной датой бракосочетаний в Москве стало 20 февраля. В этот день заключили брак свыше 900 пар.

Уханева также отметила, что в последнее время все больше столичных молодоженов выбирают электронный способ подачи заявлений. По ее словам, в период весенних ограничений, которые были связаны с коронавирусом, порядка 70% заявлений поступило онлайн.

Ранее сообщалось, что жители столицы впервые смогут пожениться в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Заключить брак в воздухе можно на Красную горку, 8 мая.

