Московские пары смогут заключить брак на канатной дороге

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

Жители столицы впервые смогут пожениться в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Заключить брак в воздухе можно на Красную горку, 8 мая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, заявление нужно подать с 17 марта до 7 апреля в любой столичный отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания.

Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева отметила, что регистрация брака в необычных местах города пользуется большой популярностью. За время работы проекта на таких площадках брак заключили свыше 13 тысяч пар.

"В этот раз мы предлагаем молодоженам пожениться в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Такие тематические бракосочетания пройдут впервые. И мы планируем зафиксировать эти церемонии в качестве рекорда России по заключению брака наибольшего количества пар на канатной дороге одновременно", – сказала она.

Ранее стало известно, что в День России, который отмечается 12 июня, впервые можно будет заключить брак еще на двух необычных площадках столицы. Уточнялось, что церемонии бракосочетания пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal.

В 2020 году около 6 тысяч пар поженились в необычных местах Москвы. Светлана Уханева рассказывала, что госуслуга по заключению брака в городе с каждым годом улучшается, опираясь на пожелания молодоженов.