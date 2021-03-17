Московские пары смогут заключить брак на канатной дороге

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева
Жители столицы впервые смогут пожениться в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Заключить брак в воздухе можно на Красную горку, 8 мая. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, заявление нужно подать с 17 марта до 7 апреля в любой столичный отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания.
Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева отметила, что регистрация брака в необычных местах города пользуется большой популярностью. За время работы проекта на таких площадках брак заключили свыше 13 тысяч пар.
"В этот раз мы предлагаем молодоженам пожениться в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Такие тематические бракосочетания пройдут впервые. И мы планируем зафиксировать эти церемонии в качестве рекорда России по заключению брака наибольшего количества пар на канатной дороге одновременно", – сказала она.
Ранее стало известно, что в День России, который отмечается 12 июня, впервые можно будет заключить брак еще на двух необычных площадках столицы. Уточнялось, что церемонии бракосочетания пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal.
В 2020 году около 6 тысяч пар поженились в необычных местах Москвы. Светлана Уханева рассказывала, что госуслуга по заключению брака в городе с каждым годом улучшается, опираясь на пожелания молодоженов.
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