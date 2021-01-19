В День всех влюбленных в Москве поженятся более 50 пар

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Более 50 пар планируют пожениться в столице в День всех влюбленных, 14 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, в преддверии романтического праздника создать семью планируют более 800 пар. Более 60 церемоний пройдет на необычных площадках города.

Сам праздник в этом году выпал на воскресенье. Это официальный выходной день отделов ЗАГС, поэтому торжественные церемонии пройдут в двух дворцах бракосочетания, работающих ежедневно.

Во Дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский загс, поженятся более 30 пар, а во Дворце бракосочетания № 3 – еще 20.

Канун праздника выпадает на 12.02.2021. Эта красивая дата также популярна среди молодых людей.

День всех влюбленных считается одним из самых популярных праздников среди столичных молодоженов. В прошлом году 14 февраля поженились около 500 пар.

Ранее сообщалось, что за время новогодних каникул в Москве более 1 200 пар подали заявления о заключении брака онлайн. Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева отметила, что такие данные превышают показатель 2019 года на 30%.

Она рассказала, что во время зимних праздников подать заявление о регистрации брака лично не представлялось возможным. При этом многие мужчины делают предложение именно в новогоднюю ночь или на Рождество в кругу самых близких.

Онлайн-сервис работает с 25 декабря прошлого года. Он доступен на mos.ru. Подавать заявление можно не ранее месяца и не позднее года до предполагаемой даты регистрации брака. Самыми популярными среди пар в 2021 году пока остаются 21.01.2021 и 12.02.2021.

Для молодых открыто более 50% слотов для регистрации брака на необычных площадках. К примеру, доступны на выбор даты в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в особняке "Роял", особняке на Волхонке, храме Матроны Московской, усадьбе Третьякова и усадьбе "Остафьево".

Среди башен "Москва-Сити" для подачи заявления открыты даты для заключения брака в башне "Око". Каждый месяц там смогут пожениться около 30 пар, летом эта цифра увеличится. В списке площадок значится и Останкинская телебашня.

