Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
25 декабря в "Зарядье" впервые пройдут регистрации брака. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, заключить брак в парке в этот день смогут только две пары.
"Молодожены смогут выбрать одно из двух необычных мест: флорариум – многоярусную оранжерею с различными растениями, в том числе экзотическими, которые выращиваются необычным способом, и ледяную пещеру – художественную инсталляцию, своды и колонны которой покрыты кристаллами льда. Не каждая пара согласится на столь экстремальную церемонию, ведь в ледяной пещере на момент регистрации брака температура воздуха может опускаться до минус девяти градусов", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что пожениться в "Зарядье" можно в рамках пилотного проекта. Две пары выберут из тех, кто подаст заявление на регистрацию брака на 25 декабря в Шипиловском отделе ЗАГС.
Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по телефону 8 (495) 777-77-77, а также по телефону отдела ЗАГС 8 (985) 805-20-30. Госпошлина обойдется в 350 рублей.
Ранее сообщалось, что для молодых в новогодние праздники будут открыты четыре отдела ЗАГС. В Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 1 можно подать заявление на 7 января, во Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания № 5 – на 8 января.
Уточняется, что с 4 по 7 января будут открыты дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти в рамках особой компетенции. 8 января у столичных отделов ЗАГС выходной день, за исключением дворцов бракосочетания № 3 и 5.
В связи с эпидемиологической обстановкой ЗАГСы Москвы ограничили до пяти человек число гостей на регистрациях брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты.
На самой регистрации молодожены могут находиться без масок, но во время ожидания и проверки документов им нужно использовать СИЗ.
ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрацию брака
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