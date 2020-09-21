Свыше 6 тыс браков с иностранцами зарегистрировали в ЗАГСах столицы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 6 тысяч браков с иностранцами зарегистрировано в столице с начала этого года. Об этом заявили представители городского управления ЗАГС, передает Агентство "Москва".

"С начала 2020 года с иностранными гражданами было заключено более 6 тысяч браков. Браки с гражданами ближнего и дальнего зарубежья составляют около 15% от общего числа", – рассказали в пресс-службе.

При этом женихов среди иностранцев, согласно статистическим данным, больше, чем невест.

В 2020 году в отделах ЗАГС Москвы были зарегистрированы браки граждан Израиля, Турции, Таиланда, Нигерии, Латвии, Италии, Германии, Китая, Литвы, Франции, Кореи и других. Среди иностранных женихов наиболее взрослыми оказались из Турции (81 год), Нигерии (63 года) и Вьетнама (54 года).

В столице можно зарегистрировать брак с гражданином другой страны в любом отделе ЗАГС, уточняется в сообщении. Кроме того, люди, решившие связать себя узами брака, могут выбрать необычную площадку. Для регистраций доступна 31 новая площадка.

Ранее говорилось, что более 3 тысяч пар выбрали необычные площадки для регистрации брака.