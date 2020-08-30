Посетители ЗАГСов смогут пройти интерактивные сюжеты в VR-очках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 1 сентября в столичных отделах ЗАГС будут доступны VR-очки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С 1 по 4 сентября в ЗАГС мы запускаем неделю знаний. В этот период в восьми отделах ЗАГС можно будет пройти интерактивные сюжеты в VR-очках, чтобы понять, какие качества необходимы ведущему свадебной церемонии", – рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС города.

С помощью интерактивного видео посетители смогут поближе познакомиться с работой сотрудников органов ЗАГС. Москвичи отыграют различные варианты поведения жениха или невесты во время церемонии бракосочетания, а также сравнят последствия выбора.

Для горожан будут доступны 13 интерактивных сюжетов VR-тренажера. 1 сентября попробовать себя в роли ведущего можно будет в Шипиловском и Мещанском отделах ЗАГС. На следующий день с 10:00 до 13:00 очки виртуальной реальности будут в Тверском и Гагаринском отделах ЗАГС.

В это же время пройти интерактивные сюжеты можно будет 3 сентября в Кутузовском отделе и Дворце бракосочетания на ВДНХ, а 4 сентября – во Дворце бракосочетания № 5 и Перовском отделе ЗАГС. В каждом отделе будут работать эксперты, которые помогут разобраться с тренажером.

Ранее в пресс-службе комплекса социального развития города рассказали, что в этом году самой популярной датой стала 20.02.2020 – в этот день брак заключило более 900 пар. В еще одну популярную дату – 20.06.2020 – состоялось более 600 регистраций брака, также примерно по 100 пар поженились 02.02.2020, 02.06.2020, 22.04.2020 и 20.05.2020.

Самой популярной праздничной датой стала Красная горка – более тысячи браков было зарегистрировано. Свыше 800 молодоженов в 2020 году предпочло зарегистрировать брак накануне Международного женского дня, а в День всех влюбленных, 14 февраля, состоялось около 500 свадеб.

