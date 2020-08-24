Более 900 пар планируют пожениться в День города в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 900 пар планируют пожениться в День города в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

Торжественные церемония пройдут, помимо традиционных отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетаний, в Московском планетарии, "Москвариуме", на стадионах "Спартак" и "Лужники" и в других знаковых местах столицы.

В честь Дня города во время церемоний по желанию москвичей будут включать гимн города. В некоторых отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетаний пары смогут запечатлеть свой праздник и моментально распечатать памятные фотографии.

В управлении добавили, что День города является одним из самых популярных днем у москвичей при планировании даты свадьбы. При этом больше всего новых семей появилось 1, 8 и 15 августа. Самыми популярными датами 2020 года признаны 20 и 22 февраля. В эти дни поженились свыше 1,7 тысячи пар.

В этом году Москве исполняется 873 года. Для ценителей активного отдыха организаторы подготовили специальную программу на 12 площадках. Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, а также поуправлять беспилотниками.

10 больших скейт-парков оборудуют в 16-м микрорайоне Зеленограда, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в сквере у Гольяновского пруда, на Митинской, Городецкой, Святоозерской, Ключевой, Профсоюзной и Матвеевской улицах, а также на улице Перерва. В каждом из таких будут уникальные конструкции разных высот и сложности: стрит-зоны, боулы, бетонные грани и другие элементы. Выполнять трюки смогут как новички, так и профессионалы.

В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки. В программу войдут в том числе мастер-классы для детей.