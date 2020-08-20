Праздничные спортивные мероприятия пройдут в День города в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В этом году Москве исполняется 873 года. Праздничные гуляния в честь этого в столице пройдут 5 и 6 сентября. Для ценителей активного отдыха организаторы подготовили специальную программу на 12 площадках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, а также поуправлять беспилотниками.
10 больших скейт-парков оборудуют в 16-м микрорайоне Зеленограда, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в сквере у Гольяновского пруда, на Митинской, Городецкой, Святоозерской, Ключевой, Профсоюзной и Матвеевской улицах, а также на улице Перерва.
В каждом из таких будут уникальные конструкции разных высот и сложности: стрит-зоны, боулы, бетонные грани и другие элементы. Выполнять трюки смогут как новички, так и профессионалы.
На площадках будут работать инструкторы. Кроме взрослых, в скейт-парках будут рады и детям старше 6 лет. Для них подготовлены беговелы, самокаты, ролики и скейтборды. Отмечается, что спортивный и защитный инвентарь, в частности шлем, наколенники и налокотники, необходимо приносить с собой.
Освоить сапсерфинг – вид серфинга, когда человек стоит на доске и плывет, помогая себе веслом, – взрослые и дети от 6 лет смогут на Центральной площади поселения Московского. В этом им помогут тренеры. Проходить учения будут в бассейне длиной 25 метров, шириной 7. Необходимый инвентарь предоставят организаторы.
Также на Центральной площади можно будет поуправлять беспилотником. Гости, надев VR-шлем, увидят изображение, снятое камерами радиоуправляемого аппарата. Кроме этого, опытные пилоты сами продемонстрируют возможности летательных аппаратов, а также то, как можно преодолевать препятствия на больших скоростях.
Для участия в мероприятиях необходима регистрация на сайте "Московских сезонов", которая откроется чуть позже. При этом отмечается, что во время отдыха гости должны будут безопасную социальную дистанцию, а инструкторы носить средства индивидуальной защиты.
В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки.
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