День города отпразднуют в Москве 5 и 6 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении Дня города 5 и 6 сентября.

Масштабные мероприятия отменены в связи с пандемией коронавируса. Праздник проведут в парках, на районных площадках и в культурных учреждениях, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

В частности, бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Для использования услуги необходимо предварительно записаться на посещение культурного учреждения. Запись откроется с 1 сентября.

Праздничную программу подготовят и столичные парки. В частности, в "Коломенском" для гостей будет организована реконструкция Москвы XVI–XVII веков. Посетители смогут увидеть смотр государева войска, пройтись по Стрелецкой слободе, а также побывать в мастерских ткача, кожевника и кузнеца.

В "Печатниках" запланирована археологическая программа. Гостям предложат поучаствовать в раскопках и научиться сортировать находки. Историки расскажут об интересных артефактах, которые были найдены на территории Москвы. Кроме того, сотрудники парка "Митино" воссоздадут железнодорожный узел времен Первой мировой войны. Посетители узнают о роли железнодорожного транспорта в Российской империи в военное время.

Парк Победы в Зеленограде подготовит программу, посвященную обороне Москвы в 1941 году. Гости узнают, как записывали добровольцев, а также рассмотрят арт-объекты в виде танка Т-34 и военной авиатехники. Погрузиться в атмосферу столицы XIX века смогут посетители Лианозовского парка. Там запланирована установка арт-объектов, вдохновленных картинами российских художников, а также сценки по мотивам их произведений.

Измайловский парк станет местом реконструкции сражения у Березины, финального боя Отечественной войны 1812 года. Любителей научных экспериментов и изобретений пригласят на площадку "Наука и техника" в парке "Красная Пресня". Полюбоваться автомобилями советских времен можно будет на Академической площади в Троицке.

Познавательные 3D-витрины оборудуют в детском ландшафтном парке "Южное Бутово". Посетители смогут узнать о знаковых событиях истории Москвы, о столичных праздниках и быте прошлого, а также о городских природных комплексах. Парк "Кузьминки" подготовит программу, посвященную флоре и фауне Москвы. Там установят витрины в виде обитателей Московского зоопарка, а также организуют мастер-классы по высадке и уходу за растениями.

Пространство между Манежной площадью и площадью Революции станет одной из центральных площадок праздника. В частности, там появится несколько тематических лаундж-зон, а также масштабный арт-объект "Тропа ботанического сада".

Также в 16 городских парках пройдут пленэры для художников-любителей. Будут организованы временные экспозиции, состоящие из картин, созданных во время мастер-классов.

Праздничные программы подготовят на 13 районных площадках. Там также будут открыты художественные студии. Помимо этого, будут организованы музейные лектории, кулинарные студии и ресайклинг-мастерские, в которых научат создавать красивые вещи из вторсырья.

На Городецкой улице будет оборудована "Геологическая" станция. Там посетителям предложат узнать об особенностях геологоразведки и тектоническом строении Земли. Площадка на Ореховом бульваре будет посвящена искусственному интеллекту и программированию роботов. На Профсоюзной улице гости праздника смогут приготовить легкий салат и шоколадные маффины, а также научиться расписывать керамику.

Помимо этого, на площадках выступят кукольные театры. Спектакли исполнят лауреаты премии "Золотая маска", молодежные театральные труппы, джазовые коллективы и исполнители а капелла.

Все мероприятия будут проводиться при соблюдении правил санитарной безопасности. В частности, участникам пленэров придется иметь при себе средства индивидуальной защиты, а мольберты установят с учетом социальной дистанции. Вход на некоторые мероприятия будет организован по предварительной записи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что массовые мероприятия в День города будут ограничены. Он отметил, что ситуация с коронавирусом не располагает к проведению полномасштабного праздника.

