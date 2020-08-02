Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети.



Сергей Собянин мэр Москвы Дорогие друзья железнодорожники, поздравляю вас с профессиональным праздником! Высоко ценю наше сотрудничество в развитии Московского транспорта. Мегапроекты – МЦД и МЦК – сделали жизнь миллионов москвичей намного комфортнее, дали мощный импульс развитию экономики региона

Собянин также пожелал специалистам "крепкого здоровья, успехов и благополучия".

История железных дорог в России неразрывно связана с успехами страны, ее достижениями и победами и сейчас ОАО "РЖД" продолжает их развивать, как подчеркнули на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В своем поздравлении Сергей Собянин обратил внимание на важность МЦД и МЦК для современной Москвы. Так, Московское центральное кольцо было открыто в 2016 году, и улучшило транспортную доступность 26 районов столицы. МЦК также интегрировали в систему радиальных направлений столичной железной дороги.

Что касается Московских центральных диаметров, то этот проект развивается с ноября 2019 года. На данный момент открыты два маршрута – МЦД-1 и МЦД-2. Эта система работает на основе уже существующих железнодорожных направлений, но с отдельными тарифами. В дальнейшем на МЦД появятся или будут модернизированы еще 14 станций.

