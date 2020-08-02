На МЦД построят и реконструируют еще 14 станций

13:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
Градоначальник напомнил, что на первых двух маршрутах менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.
"По сути дела, это суперсовременные вокзалы – с лифтами, эскалаторами, навесами от непогоды и так далее. И дальше будем продолжать так же двигаться. На этих двух только МЦД еще 14 платформ и новых станций", – заявил Собянин.
В число недавно открытых станций вошла платформа Нахабино на МЦД-2 "Курско-Рижский". Работы шли круглосуточно, но движение поездо не останавливалось. Ускоренная реконструкция заняла меньше двух лет.
Помимо этого, на МЦД-2 обновили станцию Курьяново. Здесь появилась островная платформа с навесом, пешеходный тоннель под землей и надземный переход через железнодорожные пути.
Что касается МЦД-1, то здесь была проведена реконструкция сразу нескольких станций. Последней открыли платформу Сетунь. Ожидается, что после модернизации ей будут пользоваться более 12 тысяч пассажиров в сутки.
Ранее сообщалось, что свыше 197 тысяч человек стали пассажирами станции Славянский бульвар МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". Платформа была открыта в конце июля и уже зарекомендовала себя как востребованное направление.
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