Собянин и Воробьев открыли после реконструкции станцию Нахабино МЦД-2

12:18
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Сергей Собянин, Андрей Воробьев и Олег Белозеров открыли после реконструкции конечную станцию МЦД-2 "Курско-Рижский" – Нахабино. Она расположена в одноименном поселке области, сообщает Агентство "Москва".
"Хороший подарок ко Дню железнодорожника – в воскресенье праздник, который мы отмечаем как не просто общероссийский, но и городской, потому что миллионы людей перемещаются на пригородном транспорте. Если бы этого не было, я думаю, наступил бы коллапс", – заявил мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, работа, проводимая РЖД, стала частью городской инфраструктуры.
"Сегодня открываем замечательный вокзал – "Нахабино". Это конечная точка – Нахабино – Подольск МЦД. Важнейшее направление", – поделился глава города.
Сергей Собянин обратил внимание, что с момента открытия МЦД прошло менее года, при этом за данный период уже построили или реконструировали 13 станций.
"В дальнейшем мы планируем вместе с Российскими железными дорогами, с коллегами из Подмосковья построить еще 14 вокзалов", – подчеркнул градоначальник.
Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, работы по реконструкции станции Нахабино проходили круглосуточно по специальной технологии. Для них не пришлось останавливать движение поездов.
В итоге на станции Нахабино возвели новый пригородный вокзал Московской области, чья площадь составляет 8,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, известно, что пропускная способность станции Нахабино выросла почти в три раза.
Планируется, что к 2024 году количество станций на двух диаметрах должно увеличиться до 66, а количество пересадок – до 27.
Ранее Собянин открыл станцию Сетунь МЦД-1 после реконструкции. Обновленная станция улучшит транспортное обслуживание около 300 тысяч жителей районов Можайского и Кунцево.
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