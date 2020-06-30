Москвичи проголосуют за название для станции Кубанская МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" началось голосование, в котором жители столицы смогут решить, стоит ли вновь менять название станции второго диаметра.

Главная задача Московских центральных диаметров (МЦД) — полностью интегрировать пригородное железнодорожное сообщение в транспортную инфраструктуру города. Для этого к единому стандарту сводятся обслуживание, пассажирские сервисы и билетная система.

Станциям метро, МЦК и МЦД, которые входят в один транспортно-пересадочный узел, традиционно присваивают одно название. Это необходимо для облегчения навигационной системы и удобства пассажиров. Так были переименованы станции Беговая, Тушинская, Царицыно.

Однако станция метро "Люблино" и одноименная станция Курского направления Московской железной дороги расположены довольно далеко друг от друга, хоть и расположены в одном районе, — на расстоянии двух километров (20 минут пешком).

Эти станции не могут считаться транспортно-пересадочным узлом. Поэтому для избежания путаницы, в 2019 году железнодорожная станция получила название Кубанская. Выбранное название связано с одноименной улицей, прилегающей к железнодорожным путям.

В последнее время часто звучат предложения переименовать Кубанскую в обратно Люблино, что может привести к путанице из-за двух одинаковых названий станций не в границах одного транспортного узла, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для решения сложившейся ситуации будет проведено голосование, где неравнодушные москвичи смогут выразить свою точку зрения по вопросу.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что на первом маршруте МЦД ведется реконструкция пяти действующих станций и строительство двух новых. По его словам, идет строительство остановочных пунктов Петровско-Разумовская и Дмитровская, а также реконструкция станций Долгопрудная, Тимирязевская, Новодачная, Сетунь и Баковка. Бочкарев подчеркнул, что все действующие остановочные пункты на МЦД-1 отремонтируют и приведут к повышенному стандарту качества отделки и благоустройства.

