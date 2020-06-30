Москвичи проголосуют за название для станции Кубанская МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В проекте "Активный гражданин" началось голосование, в котором жители столицы смогут решить, стоит ли вновь менять название станции второго диаметра.
Главная задача Московских центральных диаметров (МЦД) — полностью интегрировать пригородное железнодорожное сообщение в транспортную инфраструктуру города. Для этого к единому стандарту сводятся обслуживание, пассажирские сервисы и билетная система.
Станциям метро, МЦК и МЦД, которые входят в один транспортно-пересадочный узел, традиционно присваивают одно название. Это необходимо для облегчения навигационной системы и удобства пассажиров. Так были переименованы станции Беговая, Тушинская, Царицыно.
Однако станция метро "Люблино" и одноименная станция Курского направления Московской железной дороги расположены довольно далеко друг от друга, хоть и расположены в одном районе, — на расстоянии двух километров (20 минут пешком).
Эти станции не могут считаться транспортно-пересадочным узлом. Поэтому для избежания путаницы, в 2019 году железнодорожная станция получила название Кубанская. Выбранное название связано с одноименной улицей, прилегающей к железнодорожным путям.
В последнее время часто звучат предложения переименовать Кубанскую в обратно Люблино, что может привести к путанице из-за двух одинаковых названий станций не в границах одного транспортного узла, передает портал мэра и правительства Москвы.
Для решения сложившейся ситуации будет проведено голосование, где неравнодушные москвичи смогут выразить свою точку зрения по вопросу.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что на первом маршруте МЦД ведется реконструкция пяти действующих станций и строительство двух новых. По его словам, идет строительство остановочных пунктов Петровско-Разумовская и Дмитровская, а также реконструкция станций Долгопрудная, Тимирязевская, Новодачная, Сетунь и Баковка. Бочкарев подчеркнул, что все действующие остановочные пункты на МЦД-1 отремонтируют и приведут к повышенному стандарту качества отделки и благоустройства.
Собянин открыл новую станцию Славянский бульвар
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: