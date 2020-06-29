Бочкарев рассказал о реконструкции и строительстве станций на МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На протяжении первого маршрута МЦД ведется реконструкция пяти действующих станций и строительство двух новых, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время идет строительство остановочных пунктов Петровско-Разумовская и Дмитровская, а также реконструкция станций Долгопрудная, Тимирязевская, Новодачная, Сетунь и Баковка. Помимо комфортных платформ с навесами на остановочных пунктах строятся надземные крытые вестибюли – конкорсы – и тоннели, обеспечивающие проход пассажиров по обе стороны от железной дороги", – отметил Бочкарев.

По его словам, все действующие остановочные пункты на МЦД-1 отремонтируют и приведут к повышенному стандарту качества отделки и благоустройства.

Бочкарев добавил, что далее планируется реконструировать конечные станции Одинцово и Лобня, а также построить станцию Илимская.

Ранее на этом направлении была проведена реконструкция остановочных пунктов Фили, Немчиновка, Одинцово и Рабочий поселок, напомнил вице-мэр.

29 июня Сергей Собянин вместе с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыл станцию МЦД Славянский бульвар.

По словам Собянина, Славянский бульвар отличает от прочих станций не только большой пассажиропоток, но и полноценная интеграция с метро, наземным транспортом и пешеходной инфраструктурой.

Новая станция находится между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Пассажирами новообразованного ТПУ станут до 1 миллиона жителей Подмосковья.

Ожидается, что станция МЦД-1 Славянский бульвар позволит снизить нагрузку на Арбатско-Покровскую линию метро на 7 процентов, в том числе на 9 процентов – в перегоне между "Киевской" и "Парком Победы".

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) с момента отмены режима самоизоляции в столице восстановился на 57 процентов. За две недели было совершено более 3,49 миллиона поездок.

